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把吉娃娃綁在腳踏車拖行致死 「輕蔑生命」判拘役20天

宜蘭縣林姓民眾將黃姓女子飼養的吉娃娃，綁在腳踏車後方拖行，導致狗狗慘死，被法院判拘役20天。圖非受害吉娃娃，與新聞人物無關。（記者張議晨攝）

宜蘭縣林姓民眾將黃姓女子飼養的吉娃娃，綁在腳踏車後方拖行，導致狗狗慘死，被法院判拘役20天。圖非受害吉娃娃，與新聞人物無關。（記者張議晨攝）

2019-11-10 17:23:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉林姓民眾（小林），去年10月26日將黃姓女子飼養的吉娃娃，綁在腳踏車後方拖行，被民眾發現後攔阻，雖經緊急送醫治療，最後吉娃娃仍因熱衰竭休克死亡，承審法官斥責小林輕蔑動物生命，判拘役20日，可易科罰金2萬元。

小林去年10月26日上午11時許，在員山路上見到一隻未繫繩的吉娃娃，隨即用繩索綁在腳踏車後方拖行，吉娃娃疑不堪體力負荷倒地，小林竟未停車，繼續往前騎。

附近民眾見到狗狗慘狀，衝上前攔車，將無辜的吉娃娃送往醫院急救，但治療後，仍因熱衰竭休克死亡。

小林涉嫌虐待動物，事後被宜蘭縣政府函送宜蘭地檢署偵辦，但小林辯稱，吉娃娃是他在淨水廠附近用100元買入，因為狗狗是疾病狗，買回來的時候就已經斷腿，並沒有虐待牠。

但檢方找到吉娃娃的黃姓飼主，發現吉娃娃是在當天上午遺失，並非向小林所稱是向其他人買入，且依據縣府動植物防疫所劉姓技士證詞，吉娃娃並未斷腿，也沒有任何疾病，死亡原因是拖行在腳踏車後方，導致熱衰竭休克死亡。

承審法官認為，小林故意用繩索拖行吉娃娃，罔顧、輕蔑動物生命，漠視法秩序，審酌小林教育程度為五專畢業，家庭經濟狀況勉持，量處拘役20天，如易科罰金，以每日1千元折算。

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