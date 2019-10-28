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涉虐死9貓惹公憤 男子：拍片是供自己紓壓欣賞

遭虐打的貓咪躺在地上奄奄一息。（黃富提供）

遭虐打的貓咪躺在地上奄奄一息。（黃富提供）

2019-10-28 18:08:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣流浪動物珍愛協會日前接獲愛貓人士通報，指24歲的彭姓男子認養小貓後貓咪就失蹤，然後彭男持續認養小貓，懷疑有問題，經協會與竹北市民代表朱健銘調查發現，彭男以各種殘忍手段虐死9隻幼貓，包括用平底鍋毆打頭顱變形、夾貓尾、水淹，還以螺絲起子打四肢，然後拍下過程，下午3點彭男自知遭肉搜而前往派出所投案。新竹市動物保護及防疫所表示全案將依違反《動物保護法》函送檢方偵辦。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃富說，日前接獲通報，發現彭男認養的小貓都下落不明，竟然還在其他臉書社團持續認養，他27日與朱健銘一起去找彭男，卻發現連一隻貓都沒看到，且彭男手機和電腦竟有數十張虐貓照片和影片。

其中，彭男手持平底鍋將小貓頭顱打到變形，或以螺絲起子猛砸貓咪四肢吊起等死，死後再殘忍撒鹽巴，也有貓被活活淹死，令人不忍卒睹。

彭男坦承虐死4貓，聲稱自拍影片是為了供自己紓壓欣賞，願意接受法律制裁，也會按照當初與愛貓人士簽訂的合約，以每月分期付款3千元的方式，賠償愛貓人士20萬元。

新竹市動物保護及防疫所所長楊礎遠表示，調查比對大約有9隻貓下落不明，恐均遭凌虐致死，動保所將依《動物保護法》第25條虐待動物、使複數動物死亡等函送地檢署偵辦，最高將可處5年以下有期徒刑併科50萬元以上、500萬元以下罰金，並公布其姓名、照片及違法事實。

涉嫌虐死貓咪的彭男。（翻社畫面）

涉嫌虐死貓咪的彭男。（翻社畫面）

遭虐死的小貓被丟在垃圾桶中。（朱健銘提供）

遭虐死的小貓被丟在垃圾桶中。（朱健銘提供）

慘遭淹死的貓咪。（朱健銘提供）

慘遭淹死的貓咪。（朱健銘提供）

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