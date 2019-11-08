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首頁　>　社會

反賄選玩創意！本土劇「壞蛋男神」扮波麗士超有型

演員伊正擔任大使與警合作反賄選。（中壢警方提供）

演員伊正擔任大使與警合作反賄選。（中壢警方提供）

2019-11-08 19:57:14

［記者許倬勛／桃園報導］總統、立委選舉將於明年1月11日投票，檢警調查察賄選腳步早已啟動，為宣導防賄觀念，桃園市中壢警分局找來本土劇凍齡男神伊正擔任代言大使，伊正熟練地換上戰術制服，擺出pose有模有樣，讓真正的「波麗士」們相當意外，伊正笑說：「因為我扮演過太多次刑警啦！」

選舉將屆，為遏止賄選歪風，檢警調同步啟動查察，為了宣導正確觀念，中壢警分局找來伊正擔綱宣導大使，喊出：「反賄選、斷黑金」、「選前發黑金，選後變黑心」等口號，呼籲民眾投票應專注在候選人的政績上，切勿被不法的黑金所吸引，也呼籲國人若聽到賄選耳語，甚至被接觸的人，應該立即舉報。

伊正換上今年才更換的新型警察制服，英氣逼人，與員警在警局外拍攝照片時造成不小騷動，還有婆婆媽媽認出他來，笑說：「這不是常飾演壞蛋的帥哥嗎？怎麼改演警察啦！」

中壢警分局長劉印宮表示，為迎接即將來臨的大選，分局近日召開查賄座談會，結合檢警調三方力量查賄，期能夠淨化選前治安，端正選風。

演員伊正擔任大使與警合作反賄選。（中壢警方提供）

演員伊正擔任大使與警合作反賄選。（中壢警方提供）

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