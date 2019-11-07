女兒被自殺 母泣：她附身同學向父母要抱抱

電競公司客服杜弘宇被控與王姓女友相約殉情卻獨活，一審依幫助自殺罪判刑2年8月，高院今開庭後快步離去，不願受訪。（記者楊國文攝）

2019-11-07 19:42:59

〔記者楊國文／台北報導〕電玩競技公司客服杜弘宇與王姓女友原擬在住處服用安眠藥後燒炭自殺，王女身亡，杜卻獨活，被控殺人罪，士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，上訴後，高等法院今開庭，王女父母都不相信女兒尋短，王母啜泣「女兒還附身同學身上回來向我們要抱抱」，還說「媽媽，我好想妳」，王父控訴，女兒案發前要分手，但杜不願意，才故佈疑陣害死女兒。

男友稱相約殉情 卻獨活

2015年4月間，26歲的杜弘宇及21歲的王姓女子交往，8月17日，兩人在租屋處服用安眠藥燒炭自殺，王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡，杜男則保住一命。

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杜表示，和王女感情很好，她表示現階段很好，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同女友的話，決定陪王女走，兩人一起去藥局買安眠藥，各吞下12顆藥，後來就睡著了；晚間9點，他因嘔吐而醒來，過去抱女友時，但女友已冰冷，她的身體已冰冷，他想再死一次，才沒馬上打119報案，一直到晚間11時32分才打電話給媽媽並報案，他確實有自殺之意。

女兒無自殺動機 父疑男謀殺

但王女家屬認為，女兒想當舞蹈老師，沒有自殺動機，懷疑杜男謀殺，但檢方依杜男血氧濃度鑑定結果，僅認定杜男和王女一起買木炭、安眠藥殉情，杜男並無服下安眠藥物，一審依幫助自殺罪判杜2年8月。

王父今在高院痛批，此案疑點重重，女兒是不喝酒的人，鑑定出其胃液濃度顯示有酒精成份，為何杜男沒有，杜卻堅稱有喝酒，此外，若兩人「同謀而死」，杜男醒來，為何不馬上報案、求救？

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死者王姓女子父親認為女兒絕不會自殺，指控杜弘宇是因女兒要分手，才故步疑陣殺害女兒。（記者楊國文攝）

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