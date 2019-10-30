為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

悚！13歲少女「活取」姊姊腹中胎兒 還狠心溺殺7歲姪

巴西懷孕8個月的媽媽桑塔納（Fabiana Santana）遭15歲少年夥同她13歲的妹妹「活取」腹中胎兒，7歲兒子曾試圖阻止，也慘遭溺斃！圖左為桑塔納的13歲妹妹，右為桑塔納與兒子。（圖擷取自推特）

巴西懷孕8個月的媽媽桑塔納（Fabiana Santana）遭15歲少年夥同她13歲的妹妹「活取」腹中胎兒，7歲兒子曾試圖阻止，也慘遭溺斃！圖左為桑塔納的13歲妹妹，右為桑塔納與兒子。（圖擷取自推特）

2019-10-30 23:58:33

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名懷孕8個月的媽媽桑塔納（Fabiana Santana）近日遭一名15歲少年夥同她13歲的妹妹「活取」她腹中「胎兒」，她先遭鐵棍毆打，接著剖開子宮、取出胎兒後刺死，期間，桑塔納的7歲兒子曾試圖救媽媽，最後也慘遭溺斃，母子相繼慘死！

據英國《太陽報》報導，巴西韋柳港（Porto Velho）懷孕8個月的23歲媽媽桑塔納，18日時被家人發現與7歲孩子古斯塔沃（Gustavo）及13歲的妹妹一起失蹤，3天後，警方在附近一處空地的坑中發現桑塔納「面目全非」的屍體，而兒子古斯塔沃則成為附近湖上的一具浮屍。

據警方調查，除了桑塔納13歲的妹妹，還有一名15歲的少年涉案，2人用鐵棍毆打她後，再持刀剖開子宮、強取胎兒，將胎兒交給當地35歲婦女拉貝洛（Catia Rabelo）；她的7歲孩子古斯塔沃阻止2人時，被被扔進附近的湖中，隨後不斷被丟石頭、直到溺斃。

據25日出爐的驗屍報告顯示，桑塔納被取出胎兒時，可能還「活著」；據調查，15歲的少年是拉貝洛的兒子，拉貝洛向男友謊稱「懷孕」，決定找一個真的「胎兒」，兒子幫她找到桑塔納的妹妹一同犯案「劫嬰」。

警方找到拉貝洛時，在她的住處驚見桑塔納的寶寶，生命跡象穩定，立即送醫檢查、安置。

警方說，13歲女童聲稱，犯案是為了「報復」，因為她遭到姊夫性虐待，但姊姊不但不相信，也開始虐待她；據調查人員透透露，女孩在調查期間不但沒有「悔意」，甚至非常冷靜，讓經驗豐富的警察十分震驚

目前2名被控「雙重謀殺」的未成年人被關押在一所青年監護中心，將接受心理評估。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
少年用「螺絲起子」殺律師 近2年竟已犯31起案件

少年用「螺絲起子」殺律師 近2年竟已犯31起案件
驚！巴西前總檢察長 試圖持槍暗殺法官

驚！巴西前總檢察長 試圖持槍暗殺法官
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
婦人抱嬰就醫卻拒檢 一查竟是殺人剖腹取嬰

婦人抱嬰就醫卻拒檢 一查竟是殺人剖腹取嬰
每天175人被殺死 巴西謀殺數打破歷史紀錄

每天175人被殺死 巴西謀殺數打破歷史紀錄
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
被逼墮胎不甘心 變態女子強擄孕婦剖腹取嬰

被逼墮胎不甘心 變態女子強擄孕婦剖腹取嬰

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播