悚！13歲少女「活取」姊姊腹中胎兒 還狠心溺殺7歲姪

巴西懷孕8個月的媽媽桑塔納（Fabiana Santana）遭15歲少年夥同她13歲的妹妹「活取」腹中胎兒，7歲兒子曾試圖阻止，也慘遭溺斃！圖左為桑塔納的13歲妹妹，右為桑塔納與兒子。（圖擷取自推特）

2019-10-30 23:58:33

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名懷孕8個月的媽媽桑塔納（Fabiana Santana）近日遭一名15歲少年夥同她13歲的妹妹「活取」她腹中「胎兒」，她先遭鐵棍毆打，接著剖開子宮、取出胎兒後刺死，期間，桑塔納的7歲兒子曾試圖救媽媽，最後也慘遭溺斃，母子相繼慘死！

據英國《太陽報》報導，巴西韋柳港（Porto Velho）懷孕8個月的23歲媽媽桑塔納，18日時被家人發現與7歲孩子古斯塔沃（Gustavo）及13歲的妹妹一起失蹤，3天後，警方在附近一處空地的坑中發現桑塔納「面目全非」的屍體，而兒子古斯塔沃則成為附近湖上的一具浮屍。

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據警方調查，除了桑塔納13歲的妹妹，還有一名15歲的少年涉案，2人用鐵棍毆打她後，再持刀剖開子宮、強取胎兒，將胎兒交給當地35歲婦女拉貝洛（Catia Rabelo）；她的7歲孩子古斯塔沃阻止2人時，被被扔進附近的湖中，隨後不斷被丟石頭、直到溺斃。

據25日出爐的驗屍報告顯示，桑塔納被取出胎兒時，可能還「活著」；據調查，15歲的少年是拉貝洛的兒子，拉貝洛向男友謊稱「懷孕」，決定找一個真的「胎兒」，兒子幫她找到桑塔納的妹妹一同犯案「劫嬰」。

警方找到拉貝洛時，在她的住處驚見桑塔納的寶寶，生命跡象穩定，立即送醫檢查、安置。

警方說，13歲女童聲稱，犯案是為了「報復」，因為她遭到姊夫性虐待，但姊姊不但不相信，也開始虐待她；據調查人員透透露，女孩在調查期間不但沒有「悔意」，甚至非常冷靜，讓經驗豐富的警察十分震驚

目前2名被控「雙重謀殺」的未成年人被關押在一所青年監護中心，將接受心理評估。

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