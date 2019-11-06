為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

怎麼鑽的？監獄廁所天花板挖洞 2殺人疑犯逃了

加州2名涉犯謀殺案的年輕嫌疑人方思卡與薩拉札原正待在監獄中等待審判，未料3日卻傳出爬過22英吋（約55公分）的洞口脫逃。（美聯社）

加州2名涉犯謀殺案的年輕嫌疑人方思卡與薩拉札原正待在監獄中等待審判，未料3日卻傳出爬過22英吋（約55公分）的洞口脫逃。（美聯社）

2019-11-06 17:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州2名涉犯謀殺案的年輕嫌疑人方思卡（Santos Samuel Fonseca）與薩拉札（Jonathan Salazar）原正待在監獄中等待審判，未料3日卻傳出爬過22英吋（約55公分）的洞口脫逃，警方已公布他們的照片，並祭出懸賞金5000美元（約新台幣15萬元），希望能盡早追查出2人下落。

綜合媒體報導，21歲的方思卡、20歲的薩拉札用工具破壞薩利納斯市的監獄廁所天花板上的石膏板與金屬網，並開了個寬度足以讓170公分左右的他們爬過的洞，接著通往一處似佈有管線的區域，下到開口處後撬開離去，且門上似乎留有腳印。

報導表示，蒙特雷縣警長辦公室為此感到沮喪，並指方思卡、薩拉札利用了一個「盲區」躲避獄警耳目，強調獄方無人涉入其中，至於是否有其他獄友協助，當局目前正在調查當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
法恐攻嫌犯入獄服刑 私藏手機聯外6個月
2016-04-30 19:53

法恐攻嫌犯入獄服刑 私藏手機聯外6個月
創美國單日減刑人數記錄！ 奧克拉荷馬州逾450名囚犯獲釋
2019-11-05 14:05

創美國單日減刑人數記錄！ 奧克拉荷馬州逾450名囚犯獲釋
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
打敗羅密歐！德少年翻越4公尺高牆 只為見獄中前女友
2019-10-25 22:16

打敗羅密歐！德少年翻越4公尺高牆 只為見獄中前女友
驚悚！英國貨櫃車裝有39具屍體 25歲司機涉謀殺遭逮
2019-10-23 18:16

驚悚！英國貨櫃車裝有39具屍體 25歲司機涉謀殺遭逮

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播