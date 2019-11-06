怎麼鑽的？監獄廁所天花板挖洞 2殺人疑犯逃了

加州2名涉犯謀殺案的年輕嫌疑人方思卡與薩拉札原正待在監獄中等待審判，未料3日卻傳出爬過22英吋（約55公分）的洞口脫逃。（美聯社）

2019-11-06 17:06:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州2名涉犯謀殺案的年輕嫌疑人方思卡（Santos Samuel Fonseca）與薩拉札（Jonathan Salazar）原正待在監獄中等待審判，未料3日卻傳出爬過22英吋（約55公分）的洞口脫逃，警方已公布他們的照片，並祭出懸賞金5000美元（約新台幣15萬元），希望能盡早追查出2人下落。

綜合媒體報導，21歲的方思卡、20歲的薩拉札用工具破壞薩利納斯市的監獄廁所天花板上的石膏板與金屬網，並開了個寬度足以讓170公分左右的他們爬過的洞，接著通往一處似佈有管線的區域，下到開口處後撬開離去，且門上似乎留有腳印。

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報導表示，蒙特雷縣警長辦公室為此感到沮喪，並指方思卡、薩拉札利用了一個「盲區」躲避獄警耳目，強調獄方無人涉入其中，至於是否有其他獄友協助，當局目前正在調查當中。

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