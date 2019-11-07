連續36年不間斷！海巡署隊長捐血到今天正好1千次

海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，今到彰化捐血站完成第1000次的捐血里程碑，透過血液傳遞熱愛生命的觀念。（記者湯世名攝）

2019-11-07 15:24:32

〔記者湯世名／彰化報導〕熱血隊長！海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，且為了捐血救人，自身不菸、不酒，訓練高度的毅力及自治力，休假期間盡量養足精神，並培養運動、健走的興趣，也因次鍛鍊了身體，一舉數得。且截至上月底捐血次數已達999次，今天他到彰化捐血站完成第1000次的捐血里程碑，希望透過血液傳遞熱愛生命的觀念，實屬難能可貴。

許昭偉說，他第一次捐血是在1983年，他永遠記得那天在新聞節目得知國內發生重大的交通意外，一輛失速的車輛朝著一群上學過馬路的學童高速衝撞，造成多名學童重傷，由於當時民眾捐血風氣較為薄弱，全國的庫存量也相當吃緊，他當下即火速趕往鄰近的捐血站報到，完成人生第一次捐血。

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之後隨著職務異動，許昭偉服務地點也促足各地，捐血的地點也遍及台北、台中、花蓮、高雄、台南等地，除了捐出熱血，在捐血中心成立「分離術捐血」技術後，他接受醫療人員建議，開始參與「分離術捐血」，即使每次捐血小板的時間需約2小時，他還是堅持幫助更多病友。累計參與「分離術捐血」次數高達874次，且每個月以2~4個單位的捐血次數持續增加中。

許昭偉今年8月奉派彰化查緝隊服務，截至今年10月底捐血、捐血小板次數總計已達999次，今天他再度來到彰化捐血站捐出血小板，完成第1000次捐血的里程碑，且36年來從未間斷，對他來說充滿意義。

醫護人員說，「分離術捐血」是一種將捐血人的血液抽出在密閉無菌的離心耗材內，藉由離心重力將血液分離出血小板或紅血球等個別成分，紅血球立刻送回捐血人血管內，留下血小板，而「分離術捐血」需求患者包含白血病、紫斑症或化學療法等所引起的血小板減少症、骨髓移植、新生兒及免疫不全之病患的病人。

許昭偉表示，台灣邁入高齡化、少子化社會，醫療用血液需求日增，年輕血源卻逐漸減少，各地血庫普遍庫存不足，尤其每年7至9月常出現血荒，他在心中勉勵自己未來要持續將這份愛傳遞下去，也鼓勵年輕世代養成定期捐血的習慣，為社會貢獻一己之力。

海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，之前共捐出999次，今天正好補足1000次，相當難能可貴。（記者湯世名攝）

海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，還獲得衛福部頒獎表揚。（記者湯世名攝）

海巡署彰化查緝隊長許昭偉，36年來捐血、捐血小板從未間斷，透過血液傳遞熱愛生命的觀念。（記者湯世名翻攝）

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