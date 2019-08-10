颱風天沒人捐血 4血型都缺、A型最急！

〔記者吳亮儀／台北報導〕受利奇馬颱風影響，北部多縣市昨天停班停課，但也少了許多人捐血；血液基金會台北捐血中心疾呼，4種血型的血液庫存都缺血，特別是A型的血最缺、僅剩3.8天可用。
台灣血液基金會台北捐血中心表示，受到昨天利奇馬颱風停止上班上課影響，台北捐血中心血液庫存低到不足5天，其中A型血庫存更不足4天。
為了滿足醫療用血的需求，台北捐血中心表示，誠摯地邀請社會大眾能利用這個週末假期支持捐血活動，期盼能在2天內完成9000袋的目標。
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〔記者吳亮儀／台北報導〕受利奇馬颱風影響，北部多縣市昨天停班停課，但也少了許多人捐血；血液基金會台北捐血中心疾呼，4種血型的血液庫存都缺血，特別是A型的血最缺、僅剩3.8天可用。
台灣血液基金會台北捐血中心表示，受到昨天利奇馬颱風停止上班上課影響，台北捐血中心血液庫存低到不足5天，其中A型血庫存更不足4天。
為了滿足醫療用血的需求，台北捐血中心表示，誠摯地邀請社會大眾能利用這個週末假期支持捐血活動，期盼能在2天內完成9000袋的目標。