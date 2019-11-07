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男子倒在溪床奄奄一息 警從死神手中救回

茂林區龍頭山河床溪旁救回男子。（記者黃佳琳翻攝）

茂林區龍頭山河床溪旁救回男子。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-07 12:54:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名30歲的男子疑與女友爭執後，疑跑到山裡服藥，警方在溪床上找到他時，該名男子已口吐白沫奄奄一息，幸警方及時救援，將男子送醫治療，順利從死神手中救回。

警方指出，有民眾向萬山派出所報案，指稱在茂林區龍頭山河床溪旁發現一名男子在地，員警立即前往現場並通知消防隊到場救護；眾人趕抵現場後發現男子口吐白沫陷入昏迷，側臥在溪岸旁，身旁手機螢幕顯示與家人及女友訣別的訊息，並向警方表明身分。

由於龍頭山河床溪旁救護車進出不便，員警協同消防隊救護人員以擔架將男子抬至救護車送醫。經警方初步了解，該名男子年約30歲，所幸警方及時救援，才沒有讓悲劇發生，該男子經送醫後已無生命危險，其家屬也到醫院照料，同時非常感謝警方的救助。

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