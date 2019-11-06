應徵工讀生要刷健保卡？醫師涉詐領健保醫療費被訴

賴姓醫師涉嫌從去年6月起，以應徵員工等機會，要求不知情的民眾填寫相關資料並刷健保卡，向中央健保署詐領3萬9753元醫療費用，桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。（資料照）

2019-11-06 13:20:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市賴姓醫師在中壢區經營身心醫學診所，他涉嫌從去年6月起，以應徵工讀、上班、返還文件人員等機會，要求不知情的民眾填寫相關資料並刷健保卡，向中央健保署詐領3萬9753元醫療費用，桃園地檢署今天偵結，已依詐欺罪嫌將賴姓醫師提起公訴。

檢方調查，身心醫學診所從2018年5月7日起，與中央健保署簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」。1個月後，賴姓醫師（43歲）就在打工網站上刊登徵求工讀生廣告，等不知情的應徵者或資訊廠商人員前往診所時，他就要求對方填寫相關資料，再要求對方「練習刷卡」。

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不知情的應徵者或廠商人員資料齊備後，賴姓醫師就在醫療明細的電磁紀錄上，虛增不實的醫療費用紀錄，向中央健保署虛報門診診察、檢查、評估等費用，檢方統計，不知情的應徵者或廠商人員共24人受害，中央健保署核發醫療費用3萬9753元。

賴姓醫師否認犯行，他供稱，他記載的病歷，都是病人出於自由意志所填寫的，過程中病人有掛號，也進行診間會談、執行臨床業務等。檢方說，應徵者與廠商人員作證，被要求沒看診也需刷健保卡，賴姓醫師罪證明確，已因他涉嫌詐欺罪提起公訴。

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