郭倍宏提民投董事會決議無效之訴 一審敗訴

民間投資公司前董事長郭倍宏（左）。（資料照）

2019-11-05 20:56:58

〔記者王定傳／新北報導〕民視前董事長郭倍宏今年在「民間投資股份有限公司」（簡稱民投）董事會上，被拉下董事長一職，他認為過程有瑕疵，提出確認董事會決議無效之訴，並主張他仍是民投的董事長及總經理、當日所有決議無效；新北地院法官則認為，董事會議召開程序、會議內容及決議方法並未違反法令或瑕疵，判郭倍宏敗訴。

今年3月間，郭倍宏以民投董事長身分召開董事會，準備討論會計師異動、現金增資發行新股等議案，但法人董事僑果公司代表黃明展在會議中以不適任為由，提議解任郭倍宏的董事長職務。

請繼續往下閱讀...

據了解，在7席董事中，包含黃明展在內，董事王明玉及法人董事大洋僑果公司代表陳清福、盈愷投資公司代表林毅南、瑞月農經科技代表王大源共5席舉手贊成一舉拉下郭倍宏，隨後，再提案推黃明展擔任會議主席及民投董事長，通過解任郭倍宏總經理職務、選任王明玉擔任總經理等議案。

郭倍宏事後認為，當日相關議案並沒有經過合法會議程序，且董事召集及決議方式有瑕疵，因而對民投公司、僑果公司及王明玉提出確認董事會無效之訴。

法官則認為，董事會的會議程序及議案的決議方法，符合公司法及民投章程規定，郭倍宏與民投公司間關於董事長及總經理委任關係自因解任而終止，僑果公司及王明玉間的董事長及總經理委任關係，也因董事會決議而生效，判決郭倍宏敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法