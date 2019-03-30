民視董座之爭／郭倍宏反擊 提訟民投董事會決議無效

2019-03-30

批總座王明玉奪權 指改決議與借5億都是假新聞

〔記者蕭宇涵／台北報導〕民視董事長郭倍宏三月十四日在「民間投資股份有限公司」（簡稱民投）董事會上，遭三分鐘閃電投票後被拉下民投董事長一職，風波延燒十多天，昨他率民視董事陳廷鼎、榮譽董事長田再庭以及律師團等共七人，大陣仗在民視召開記者會聲明，當日民投董事會所有決議無效，郭倍宏與民投公司間之董事長及總經理委任關係仍存在。

閃電被拔10多天 郭臨去發飆

郭委任的律師團代表李慶松昨表示，律師團已於三月二十七日向新北地方法院提起民事訴訟，主張「該董事會所有決議無效」、「郭倍宏與民間投資股份有限公司間之董事長及總經理委任關係仍然存在」，「董事長、總經理之選任、解任，係屬董事會決議事項，依公司法、經濟部函文、董事會議事辦法、議事規則等相關規定以觀，該次解任郭倍宏之董事長、總經理職務，應屬無效之決議。」

一方面提出訴訟，另一方面，郭倍宏昨天在記者會上也直言：「我今天下午走出這個（指民視）大門之後，可能會有很久的時間不會再回來這棟大樓。」他表示，這段期間他被指控竄改民投董事會決議以及試圖挪用借貸的五億元資金，都是假新聞，放話「要回去當工程師」。

郭說：「我是清白光明正大的人，看到媒體報導也嚇一跳，這週看到『假新聞』的朋友，一定也想知道事情真相，所以我在離開（民視）前要交代（清楚）。」

他在記者會上談及民投董事王明玉倒戈，導致他在民投的董座「被辭職」，甚至可能因此丟掉民視董事長職務，發怒表示：「我要跟王總經理說，妳要當董事長要跟我說，我一秒鐘就讓妳當。」

他也委由陳廷鼎陳述，指稱王明玉在民投董事會跟敵方陣營董事合作，進行魔鬼交易，目的只是為了能讓對方支持她接任民視下任董事長。

搶民視 批王明玉魔鬼交易

至於郭倍宏以民投名義借貸的五億元流向，陳廷鼎解釋，是總經理王明玉聯絡台新金控辦理，貸款獲准後，為避免與一般正常運作資金混淆，才將此五億元另存於其他銀行帳戶專款管理，撥入至今未曾動用。

對於郭陣營的指控，王明玉昨未接電話無法取得回應。

民投新董座︰訴訟就訴訟

現任民投董事長、僑果實業公司代表人黃明展則回應：「經濟部上已經登記了，董事長只有一人，他們（指郭）的主張隨便他們講。」他也表明會出席四月二日的民視股東臨時會，「訴訟就訴訟，我們可以打官司，但這一打會是三、四年。」

黃明展代表僑果實業，拿到民投董座位置。事實上，被視為反郭派的民視常董陳清福，也是僑果監察人。二○一七年，陳清福不滿郭倍宏拿下民視董座，曾組民視股東自救會，此次郭倍宏被趕下民投董座，被外界視為陳清福的復仇記。

郭不認虧損 辯主政時賺最多

現場有記者向郭提問：「外傳你任內政府標案進不來，是導致民視虧損原因？」郭先自責表示「領導無方」，接著辯解：「我主政期間三年，是有史以來賺最多錢的時期。」郭表示，「民視同仁非常努力，民視文化（子公司）也拿下不少標案，不是靠政府關係。」

至於郭主導下的政論節目《政經看民視》，是否會因他的去職停播？郭昨稱讚該節目很賺錢，是有形資產，「若節目收掉，完全無法想像。」

民視董事長郭倍宏昨召開記者會怒批總經理王明玉。（記者胡舜翔攝）

民視 總經理王明玉（資料照）

民視董事長郭倍宏（右2）大陣仗召開記者會怒批總經理王明玉。（記者胡舜翔攝）

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