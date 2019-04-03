民視股東臨時會 推選王明玉接董座

2019-04-03

〔記者蕭方綺／新北報導〕民視近期高層內鬥，昨早召開股東臨時會，包括「民間投資股份有限公司」（簡稱民投）董事長黃明展、民視榮譽董事長田再庭等人皆出席，民視前董事長郭倍宏則未現身。會議近一小時結束，選出廿一位新任董事、兩位監察人及七位常務董事，隨即推選王明玉擔任民視新任董事長。新董事包括黃明展、陳清福、王大源等人，加上三立董事長林崑海的華流投資佔了三席，顯見郭派勢力已退出民視。

曾陪同郭倍宏開記者會的田再庭，會後受訪怒批：「我不滿意這個結果，這是違法的。」他說自己已九十歲，講太多會徒增困擾，「我認為郭董（郭倍宏）比較對，他們（指王明玉等）應該是早早就有陰謀，要罷免郭董也要有個會議，會議也必須要有主席，沒主席就搶麥克風，逕行宣布某人當主席，這樣是很不文明的方式。」

郭派勢力退出 田再庭不滿意結果

他也對王明玉喊話：「我認為她要深刻的反省民視成立的宗旨在哪，不要違背。」王明玉得知，僅是苦笑說：「他一直都很生氣，可能有一點不清楚狀況。」

前任民視監察人李素貞在現場發送郭倍宏的聲明稿，會後她不滿表示：「在程序上，主席不讓我發言，就是擋住我。」王明玉解釋一直都照程序來，後面可以發言時，「他們反而不遞發言條」。

王明玉：會議合法 等郭交出大小章

王明玉強調會議合法、沒有問題，郭倍宏之前以民投公司名義向銀行借了五億已歸還，至於衍生出來的兩百多萬利息，民投會再看怎麼處理；而民視的大小章，還在等郭倍宏交出來，「若他遲遲不肯交出，未來印章可以進行變更」。

至於總經理職缺，預計六月前召開股東常會選出，人選還沒決定，但一定是熟悉電視產業的人。據悉，目前民視執行副總廖季方呼聲最高。

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