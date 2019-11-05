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時機剛好？屏東多起賄選遭判刑 恆春分局趁機宣導反賄選

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-05 08:36:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東近期陸續多起民代及鄉鎮長賄選遭判刑，去年發生多賄選遭遭取消當選資格的恆春半島，恆春警方也趁此民眾討論熱烈之際，深入偏鄉村落進行反賄選宣導活動，「臨場感」十足的宣導，另不少民眾「有感」，宣導效果也比過去好上許多。

恆春半島長期以來都被警檢調認為是賄選買票熱區之一，這屆九合一大選後，已經有四名鄉鎮代表當選無效補選或即將遞補，還有一名鄉鎮長一審遭判決當選無效，加上總統立委選舉將至，街頭巷尾討論熱度極高。

看準這個討論熱度，恆春警方除針對內部舉辦「選舉治安維護工作基層人員任務講習」，也趁勢舉行「鍾馗出朝，賄選難逃！反賄選、斷黑金」反賄選宣導活動，前往偏鄉山區滿州村、響林村、里德村、永靖村及港口村等地宣導，不少民眾私下討論「鄉鎮內實際案例」，效果比往年好上不少。

恆春警分局長陳鴻忠表示，目前政府修定「鼓勵檢舉賄選要點」，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每案最高一千五百萬元，檢舉立委賄選者，每案最一千萬元，賄選行為起訴便有獎金可領，而且絕對保密，也提醒選民不要把票投給會買票的人，才是城市進步的開始。

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

屏東多起賄選遭判刑，恆春分局趁機宣導反賄選。（記者蔡宗憲攝）

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