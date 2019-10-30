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屏東縣第一位！國民黨籍來義鄉長竇望義涉賄被解職

國民黨籍屏東縣來義鄉鄉長竇望義（右，藍色背心）涉賄案，二審判決當選無效定讞，即日起解職，成為屏東縣本屆第一位被解職的鄉鎮長。（記者邱芷柔攝）

國民黨籍屏東縣來義鄉鄉長竇望義（右，藍色背心）涉賄案，二審判決當選無效定讞，即日起解職，成為屏東縣本屆第一位被解職的鄉鎮長。（記者邱芷柔攝）

2019-10-30 12:45:24

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨籍屏東縣來義鄉鄉長竇望義，去年選舉成功連任後，被競爭對手莊景星以樁腳涉賄遭檢方起訴為由，提起民事當選無效之訴，今天上午經二審判決當選無效定讞，即日起解職，竇望義成為屏東縣本屆第一位被解職的鄉鎮長。

竇望義在去年鄉長選舉中，以97票險勝對手，成功獲得連任，但卻被檢警查獲疑似透過林姓樁腳，以每票1000元向選民買票，遭檢方依違反選罷法提起公訴，屏東地院審理後一審判竇望義當選無效，但竇望義對於判決結果深表不服堅持上訴，今二審再判當選無效定讞。

竇望義在一審判決後多次反駁，林男並非他的競選團隊成員，林男涉賄純屬個人行為，與他無關；但法官檢視林男涉賄被起訴的事證後，認為林經濟並不寬裕，實無甘冒刑責風險，自發出資為竇賄選。

今天二審判決出爐，記者去電竇望義對判決結果的看法，竇望義僅簡短表示「不好意思，現在在忙！」隨即匆忙掛上電話；屏東縣選委會表示，二審判決定讞後，竇望義即日起解職，選委會將在3個月內完成補選投票作業。

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