助選員買票 恆春鎮長盧玉棟被判當選無效

恆春鎮長盧玉棟被屏東地方法院宣判當選無效。（資料照）

2019-10-30 16:56:27

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署去年底以恆春鎮長盧玉棟的助選員涉嫌買票為由，對盧提起當選無效之訴，競爭對手、前縣議員張榮志也對盧提起當選無效之訴，屏東地院民事庭審理後兩案併判，今天下午判決盧玉棟當選無效，可上訴。

去年恆春鎮長選舉共有5人登記參選，包括爭取連任的盧玉棟、轉換跑道的屏東縣議員張榮志、律師張怡、教界人士釋慧德以及外號「阿龍師」的拉麵主廚鄭文龍。

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鄭文龍去年9月間到屏東地檢署按鈴控告尋求連任的鎮長盧玉棟涉嫌期約賄選，他認為盧玉棟在選前4個月舉辦「全鎮大摸彩」活動，有濫用行政資源為自身助選之嫌；盧玉棟則強調舉辦該活動一切合法，不排除反控鄭文龍誣告。

不過，屏東地檢署卻查獲盧玉棟的助選員涉嫌買票，經對涉案人員依違反選罷法提起公訴後，並對盧玉棟提起民事當選無效之訴；屏東地方法院今天審結，法官採信檢方所提事證，判盧玉棟當選無效。

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