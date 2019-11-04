稽查賣場與大樓 南市消防局年終安檢起跑

消防隊前往大賣場執行安檢。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-04 23:41:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應年終採買，以及賣場促銷等接續到來，台南市政府消防局第五救災救護大隊今天針對會有購物人潮聚集的處所，執行安檢工作，並就稽查到的缺失，開單限期改善，確保民眾安全。

第五救災救護大隊長黃輝林率隊前往永康區中華二路1處大賣場，以及緊鄰的社區大樓，進行稽查，包含各項消防安全設備，還有火警警報設備、自動灑水滅火排煙設備等，都是安檢的重點。

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黃輝林也呼籲民眾，除了公共場所的消防安全之外，居家安全更需要市民自覺的保護，住宅用火警警報器，經費負擔其實不大，對家庭防火安全卻能大幅提昇，希望都能多考慮裝設。

另外，黃輝林也提到，天氣轉涼，民眾使用瓦斯熱水器，請特別留意通風安全，提高警覺，防止CO中毒。

消防局長李明峯強調，秉持市長黃偉哲「做得更好、過得更好」的施政理念，宣導市民做好自主消防、防火防災的工作，並持續加強火災預防與消防安檢。保障市民的生命財產安全。

消防隊稽查各項消防安全設施。（記者吳俊鋒翻攝）

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