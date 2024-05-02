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男子偷拍3792位女學生裙底5年賺千萬起訴 全台會員數逾300人

35歲廖姓男子涉偷拍3792女性裙底風光，5年來賺了1千多萬。（雄檢提供）

35歲廖姓男子涉偷拍3792女性裙底風光，5年來賺了1千多萬。（雄檢提供）

2024/05/02 16:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕35歲廖姓男子涉嫌出沒台北市各捷運、百貨公司，偷拍女性和未成年女學生裙底風光，並上網兜售，檢警查出，被害女子達3792人，廖男靠販售這些不雅照5年多來賺了1千多萬，還有300多人花錢加入會員購買這些未成年不雅影像，今偵結後依違反兒少等罪起訴。

雄檢指出，廖姓男子從2017年起，出沒在台北市各捷運站、百貨公司、高中等地，他把Gopro攝像頭藏匿於背包，隨機尋找已滿或未滿18歲不知情女子或高中職女學生，以低角度攝錄女子裙底包括大腿內側、大腿根部及裙底內褲等身體私密部位影像。

廖男把影像進行後製、及打上浮水印「胖馬子」，從2018年11月起，在LINE群組以每片200元至500元不等價格，販賣或與他人交換檔案。2023年2月起，廖男在通訊軟體Telegram經營頻道販賣性影像，還將性影像予以編號、分類為「OL系列」、「人妻系列」、「口罩妹系列」、「便服學生妹」共21個資料夾，讓買家瀏覽選購。

而買家購買前，須先儲值泰達幣（換算為約2千餘元）加入會員，接著即可獲贈兩、三段私密影片及2000點數作為看片金，若欲再儲值，則以泰達幣或1000元兌換1000點數，每片價位計算200元至900元不等。

雄檢去年12月獲報，立即指派婦幼專組檢察官黃嬿如指揮高市刑大偵辦，前往廖男位於北市士林區、桃園市桃園區居處等處所執行搜索，並拘提廖男到案，檢警清查，發現被害人數達3792人，且廖男不法獲利超過1千萬，而廖的會員數更多達300多人，目前雄檢先依違反兒少法等罪起訴廖男，並陸續清查、傳喚購買這些未成年私密影片300多位會員到案說明。

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