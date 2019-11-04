17歲少女無照騎車撞傷人 家人得一起賠50萬

2019-11-04 15:26:37

〔記者王定傳／新北報導〕前年間，17歲蔡姓少女騎著家人的機車不慎追撞前方李姓騎士，導致李某第12胸椎、第2腰椎骨折等傷害，李某除了向少女求償65萬餘元外，並認為她的家長把機車借給無照少女，也有過失，應一起負擔，新北地院審理後，判決少女及其家長合計賠償50萬餘元，可上訴。

據查，2017年12月27日，少女騎著家人的機車，行經新北市蘆洲區北53-1疏洪道2號疏洪道時，未保持安全間隔，直接從後方追撞前方騎士李某，導致對方身體多處受傷，第12胸椎、第2腰椎骨折。

請繼續往下閱讀...

少女因此被少年法定裁定諭知應予訓誡，並予以假日生活輔導；李某也提出65萬餘元求償，除了要少女負責外，並認為她的家人把機車借給無照少女，亦有過失。對此，少女及其家人則表示，對方要求的精神慰撫金實在過高，目前經濟狀況無法負擔。

法官審理認為，少女當時年僅17歲，是民法上的限制行為能力人，依法，其法定代理人，應與少女一起負擔連帶損害賠償責任，扣除被害者已請領的強制汽車責任保險費後，判決少女及家長賠償50萬餘元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法