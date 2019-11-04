鵝肉店縱火害廚師連嘴都張不開 惡煞判賠1093萬

新北市土城知名的鵝肉店縱火案主嫌蔡興旺。（資料照）

2019-11-04 13:48:15

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，新北市土城知名的「鼎玉鉉」鵝肉店，遭男子蔡興旺、林家宥（原名林家寶）、黃煒杰等人潑灑調和漆，釀成2死3傷慘劇；其中，林姓廚師全身有45％燒傷，連嘴巴都因燒傷無法張開，吃飯也有困難，他氣憤提出求償，新北地院審理後判決蔡興旺等人須賠償1093萬餘元。

本案起因於綽號「阿龍」男子與鵝肉店林家3子有金錢糾紛，指示蔡興旺處理，蔡男見對方無意解決，於2017年11月30日，糾集黃煒杰、林家寶，由蔡、林2人下車潑灑調和漆，黃煒杰則在車上拿手機錄影，因液體灑到煮桂竹筍爐具上，引燃火勢、迅速延燒，造成2死3傷慘劇。

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案發後，蔡興旺看電視發現事態嚴重，刪光手機資料，準備連夜帶著林家寶和黃煒杰搭機逃亡，但在出國前一刻在飛機上被警方攔截。

一審新北地院依殺人等罪，判處蔡興旺無期徒刑、林家寶15年徒刑、黃煒杰13年徒刑；二審高等法院認為被告有悔意，改判蔡興旺15年、林13年、黃11年徒刑。

案發後，林姓廚師受傷嚴重，全身有45％燒傷，除排汗功能受影響外，右手不能抬高，右手臂、右手腕全部彎曲縮小，左手掌、小拇指萎縮，手指頭無法使用，頸部更不能轉動，右腳也因燒傷，走路不便，甚至連嘴巴都因燒傷沒法張嘴，吃飯也有困難，只能吃流體食物。

林男現在必須長期穿著壓力衣，生活無法自理，由陽光基金會照護，因此向3人提出1093萬元求償；蔡興旺對於求償並不爭執，林家寶及黃煒杰並未到法院辯論，亦未提出書狀陳述。法官審理後判決蔡興旺等人賠償林男勞動能力減損費用、精神慰撫金、工作損失、醫療費用等共1093萬餘元。

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