南投又見酒駕車禍 自撞電線桿釀1死

南投縣竹山鎮發生1起酒駕車禍，肇事車輛撞到電線桿，造成駕駛傷重不治。（記者謝介裕翻攝）

2019-11-04 10:10:54

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕死亡車禍又一樁！

南投縣竹山鎮鯉南路過溪派出所路段，3日夜間7時30分許，發生1起自撞電線桿的車禍，消防人員據報趕抵現場，將蘇姓駕駛救出時已無氣息，經醫院抽血換算酒測值高達1毫克以上，該駕駛無疑是拿生命開玩笑，令人不勝唏噓﹗

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南投縣消防局表示，該局一接獲意外通報後，立即指示竹山消防分隊出動器材車、救護車等車輛前往，抵達鯉南路案發現場時，發現1部自小客車在該路段轉彎處疑似車速過快失控，以致偏離車道，先飛過排水溝再衝入對向車道竹林裡頭，直至自撞電線桿，車子失去動力才停下來。

由於撞擊力道相當大，以致車子的車頭完全凹陷，30多歲的蘇姓駕駛失去意識受困車內，救護人員動用各式器材才將駕駛救出，但蘇某早已無生命氣息，經送往竹山秀傳醫院急救仍無力回天。

警方指出，以臨檢酒測實務經驗而言，一般人酒精代謝率每1小時約為每公升0.06至0.08毫克，喝完酒30分鐘至1小時之間酒測值最高，酒測值1毫克以上，整個人幾乎已呈現昏昏沉沉的昏睡狀態，因此，警方研判，酒駕才是肇事主因，也再度呼籲民眾能遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，類似悲劇才可望避免發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投縣竹山鎮發生1起酒駕車禍，消防人員設法解救受困車內駕駛情形。（記者謝介裕翻攝）

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