韓國女演員4度酒駕獲輕判 南韓網友怒火中燒

2019-10-21 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕韓國女演員蔡敏瑞於3月26日清晨6時許第4度酒駕，在首爾江南區單行道上逆向撞擊其他車輛，導致該車駕駛受傷，當時她被驗出血液酒精含量為0.063％，足以吊銷駕照，首爾中央地方法院近來雖判處她8個月有期徒刑但也緩刑2年，引發南韓網友們的怒火。

據《韓國時報》報導，蔡敏瑞除了緩刑之外，只需要上40小時的交通法規課程以及提供120小時的社區服務。雖然南韓酒駕法已修訂得更為嚴厲，但新法於6月上路，並不適用於蔡敏瑞3月的犯行。

法院表示，從舊法來看，蔡敏瑞的酒精濃度並不是那麼高，再加上考量到她本人深刻懺悔，造成的傷害也不是那麼嚴重，所以做出較輕的判決。

蔡敏瑞針對此事也在網路上發文道歉，直說自己喝完酒後睡了大約8小時左右，當時覺得自己很清醒，但並沒有意識到她逆向開上了單行道，等到她發現後就立刻想要將車子靠邊，此時便撞上了另一輛車。

蔡敏瑞說，她之所以要PO文說明過程，是為了向受影響的人們道歉，同時也要澄清新聞報導中被誇大的內容。不過南韓網友們並不領情群起進攻，逼得蔡敏瑞不得不刪掉文章，檢方也將提起上訴尋求更嚴厲的判決。

蔡敏瑞於2002年出道，該年她主演了拳擊電影《冠軍》，之後又陸續出演了好幾部電影和電視連續劇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法