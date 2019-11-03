真諷刺！「最恨毒品」的人反持毒遭逮

警方將張男圍住制伏。（記者徐聖倫翻攝）

2019-11-03 11:52:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕24歲張姓男子載著18歲曾姓女友行經新北市中和區遭巡邏員警盤查，發現曾女為毒品通緝犯，警方欲持續搜索，張男為護女友大罵國罵三字經還狠踹警員，帶警方將其壓制後，最後在車裡搜出安非他命。而張男日前還因持棍棒在街上閒晃遭警盤查，當時他稱自己胞妹被賣毒，要找人理論，還自稱「最恨毒品」，而今反持毒遭逮。

據了解，2日晚間11時許張男帶著曾女到中和華新街找朋友，但他違規停車遭巡邏警員盤查，一查發現曾女通緝犯身分，遂依法進行搜索，張男一見此景不樂意，大罵「XX娘」等國罵，還下車出腳踹警員，遭前來的支援警力當場制伏。

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警方後續在張男汽車上搜出分裝成17包的安非他命，藏在行動電源內魚目混珠，總重達19.2公克，張男這時也被警方認出，他就是先前在街上持棍棒閒晃被他們盤查過男子，當時張男向警稱，因為胞妹染毒他很是不悅，要帶傢伙去找賣毒的人理論，當時被警方勸退，令他趕緊返家不要鬧事，而今卻因自己持毒被逮，顯得格外諷刺。

警方表示，由於張男出言不遜，又攻擊員警，除了觸犯毒品罪嫌之外，另也涉嫌妨害公務，訊後警方將依法將張男、曾女這對毒鴛鴦移送法辦。

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警方將張男壓制。（記者徐聖倫翻攝）

張男因為違停引起警方注意，終遭發現持毒。（記者徐聖倫翻攝）

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