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搶標發電廠集塵灰處理工作採購案 兩家廠商電話相同露餡

檢察官偵訊後，認定此行為已觸犯政府採購法，依法將李男等3人起訴。（記者吳昇儒攝）

檢察官偵訊後，認定此行為已觸犯政府採購法，依法將李男等3人起訴。（記者吳昇儒攝）

2019-11-03 10:34:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園一名梁姓環保工程公司老闆為了取得北區某發電廠107年集塵灰處理工作採購案，找來兒子開設的另外一家公司，以兩家公司名義分別投標，製造出競爭假象。採購人員決標時卻意外發現，兩家公司的聯繫電話居然相同，且地址相鄰，便函請基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定此行為已觸犯政府採購法，依法將李男等3人起訴。

檢方調查，梁婦去年得知某發電廠公開招標集塵灰處理工作採購案，便由丈夫聯繫同樣開設環保公司的兒子，分別填寫2家公司的投標文件、填載投標金額，並代購押標金支票，再以2家公司的名義進行投標，營造出有2間環保公司競標的假象。

發電廠承辦人員決標時，開啟兩家公司資格、價格封，卻發現兩公司的連絡電話居然相同，而且地址相鄰，當場廢除兩公司投標資格，細查之後還發現負責人還相互持股。

兩家公司李、梁姓負責人偵訊時向檢察官承認，投標前確實有相互聯繫；梁婦也表示，此標案是由李男的公司負責填載相關資料，有詢問過李男投標金額，再以公司名義進行投標。

檢察官偵訊後，認定李姓父子一家3人涉犯政府採購法第87條第3項，以詐術使開標發生不正確結果罪嫌，將3人起訴，並請法官依法科以罰金。

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