用草發電！港務公司建首座零排碳生質能源發電廠

2019-07-16 23:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣港務公司配合國家綠能發展政策，今天宣布在蘇澳港提供物流倉儲區內約5公頃素地對外招商，作為發展生質能源發電使用。港務公司透露，目前已有潛在業者規劃投資10億元，建置全國首座零排碳、無PM2.5的生質能源發電廠，利用速生草做為發電燃料；該標案預計9月公告、10月完成招商，明年底前可望投入營運。

基隆港務分公司蘇澳港區營運處資深處長林健明表示，該座發電廠建置容量8MW，利用24小時基載發電特性，年發電量可達6300萬度，約可佔宜蘭縣年民生（住宅）用電量8%，並可與地方政府及農民合作在廢耕或低度使用的土地上以契作方式種植速生草，自製可產生可燃氣體之燃料顆粒（或從東南亞進口）供發電用，活絡國內農業經濟，增加農民收入與就業機會。

林健明表示，業者已取得經濟部再生能源-生質能源認證，今年6月17日在宜蘭縣示範工廠內成功完成發電，近期該業者將在三星鄉辦理發電設施觀摩及說明會，讓更多民眾瞭解生質能源發電技術。

港務公司表示，目前能源業者引進外國生質能源發電設施技術，利用在經濟價值較低的農地、旱地或公有土地中，種植速生草，收成加工做為發電燃料的構想，可達到零碳排（國際公認）及無PM2.5排放空污問題，活絡國內農業經濟與發展綠電的多重功效，達到「循環經濟」永續經營的目標。

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