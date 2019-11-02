陽光男當捷運癡漢 手賤摸OL翹臀

阿哲外表陽光精壯，卻當上捷運癡漢，亂摸OL翹臀，還尾隨她下車。（示意圖）

2019-11-02 20:34:04

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿哲今年5月搭乘台北捷運，竟一時手賤亂摸一名OL的翹臀，還尾隨她下車，令被害人極度惶恐，調閱監視器擒狼，台北地檢署認為罪證確鑿，依違反性騷擾防治法起訴，阿哲發現事態嚴重，趕緊與OL和解，台北地院日前以全案撤告判決公訴不受理。

外表陽光精壯的阿哲今年5月間傍晚搭乘捷運，在忠孝復興站上車，竟一時失控當起捷運癡漢，利用與被害OL同在捷運板南線車廂的機會，手賤亂摸OL右部，OL受驚，趕緊趁著捷運抵達忠孝新生站時下車逃離。

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沒想到阿哲竟也尾隨下車，嚇壞OL，直到阿哲搭乘反方向的捷運回忠孝復興站，她才趕緊報案調監視器，警察循線找到阿哲。

案經北檢起訴，阿哲始知代誌大條，馬上尋求和解，OL認為對方有誠意，答應和解，但條件未公開，日前撤回告訴，北院因而判決不受理。

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