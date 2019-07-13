撲倒OL性侵不成被踹飛 色男竟反嗆：不要就算了

2019-07-13 20:53

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市陳姓男子前年凌晨在路上遊蕩，看到剛下班的OL小婕（化名）騎腳踏車經過，竟起色心，將她推倒脫衣亂吻，試圖性侵，小婕抵死不從，陳男逞慾不成，臨走前還撂話，「不要就算了，我本來想給妳的」，自以為小婕很想要，事後被依妨害性自主罪判刑1年2月，高等法院日前維持原審量刑，仍可上訴。

2017年8月22日凌晨近4點，陳男看到身材姣好的小婕剛租好腳踏車，從後方摟腰將她扯下車。小婕嚇到尖叫「你是誰」，但陳男無視詢問，跨坐在她身上強吻、襲胸。

陳男拉著轉攻下體，解開小婕的褲頭試圖脫掉緊身牛仔褲，小婕趁機猛踢他的胸部，陳男被踹飛，起身後見性侵無望，竟嗆聲「不要就算了，我本來想給妳的」，悻悻然離去。

全身多處擦傷的小婕趕緊聯絡同事報警，她接受偵訊時說，「發生這件事後，我晚上會很怕一個人回家」，足見心理受到很大創傷；陳男則辯稱，當天飲酒後把小婕誤認為自己朋友，才會「輕微碰觸」，但他無法解釋為何害小婕倒地受傷後，沒留聯絡方式或給予幫忙就落跑。

一審台北地院判陳男1年2月徒刑，檢察官認為陳男觸犯的是強制性交罪，法官量刑太輕，提起上訴要求撤銷加重改判，不過，承審的高院合議庭認為，檢察官無法舉證陳男的犯意究竟是強制性交或是強制猥褻，原審量刑1年2月屬於自由裁量的空間，未逾越法律賦予的範圍，因此駁回上訴，仍可上訴。

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