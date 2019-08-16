美眉臀部被「滑過」怒控性騷 男設計師喊冤提告求償敗訴

2019-08-16 15:22

〔記者楊國文／台北報導〕臀部被摸，妳會有什麼反應？20多歲正妹小芳（化名）逛百貨公司時，驚覺臀部被人「滑過」，轉頭怒瞪後方的楊姓軟體設計師，但他笑說「不是我」，小芳氣他不肯認錯，飆罵「色狼」、「不要臉」，並提告遭楊性騷擾，審理時，因同意法官勸和而撤告，楊男事後卻指控小芳誣告求償；高等法院認定小芳主觀認為遭性騷擾才辱罵楊，非恣意謾罵，乃「正當權利的行使」，並無「不法性」，今判楊男敗訴。

身材姣好的小芳於2016年9月9日下午2時在新北市某百貨公司購物，當她在某花車前挑選物品時，感覺臀部被「滑過」碰觸，認為遭性騷擾，回頭看到楊男站在她身後，對他表達不滿，但楊男舉起雙手笑說根本沒碰到她，小芳不滿楊男嬉皮笑臉且不肯認錯，辱罵他說「色狼」、「不要臉」、_「敢做不敢當」，並提出性騷擾告訴。

新北地檢署偵查後，將楊男起訴；新北地院審理時，法官勸和，楊男依法官建議，對著牆壁道歉，小芳認為楊有悔意，因此撤回告訴。

不料，楊男事後翻臉，指稱小芳無端賴他，不僅罵他為「色狼」等話，還讓他無端遭警方盤問，還被帶到警局製作「犯罪嫌疑人照片」、「按捺指紋」，飽受司法程序的折磨，讓他名譽受損，象徵性求償精神慰撫金1元、聘請律師費用14萬元及當面向他道歉。

高院調閱監視錄影光碟，發現楊男當時經過小芳身後時，他的右手是前後擺動，小芳立即轉頭看著楊，不過，因光碟僅拍到小芳的頭部，無法確認楊經過小芳後方時，其手部是否有碰到小芳的臀部。楊男則指稱，當天他的右手腕肌鍵發炎，以冰敷袋及護腕包著手，不可能會「滑過」她的臀部。

高院認定，無法排除當時楊男因右手腕包覆著冰敷袋碰觸到小芳臀部而不自知，而小芳是因感覺臀部被性騷擾才對楊大喊「色狼」等話，是表達主觀感受，且檢方也起訴楊，小芳並非憑空捏造，其撤告是因為不願追究此事，並無「不法性」，今判楊敗訴。可上訴。

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