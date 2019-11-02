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首頁　>　社會

IKea露鳥》李興文兒再到案 兩度道歉辯「藝術」

藝人李興文長子李堉睿（左3）挑戰到新北市新莊IKEA過夜露鳥後，將影片傳上Youtube引發軒然大波，李堉睿今天再度到案，他不但遲到走新莊警分局後門，也兩度道歉，發表10秒鐘及40多秒的道歉聲明。（記者吳仁捷攝）

藝人李興文長子李堉睿（左3）挑戰到新北市新莊IKEA過夜露鳥後，將影片傳上Youtube引發軒然大波，李堉睿今天再度到案，他不但遲到走新莊警分局後門，也兩度道歉，發表10秒鐘及40多秒的道歉聲明。（記者吳仁捷攝）

2019-11-02 16:48:31

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文長子李堉睿挑戰到新北市新莊IKEA過夜露鳥後，將影片傳上Youtube引發軒然大波，業者提告並發出聲明譴責，更換、清洗所有李堉睿接觸過的物品，李堉睿今天再度到案，他不但遲到走新莊警分局後門，也兩度道歉，發表10秒鐘及40多秒的道歉聲明；他說今天先跟大家道歉，其他的東西他等法律過程出來，才給大家知道，他也表達希望與IKEA和解，對於社會大眾覺得他做不好的地方，向大家道歉。

李堉睿說，其他的東西等到司法單位調查、法律程序之後再說，他說，對他來說「拍攝挑戰IKEA過夜是種為電影、藝術」，大家可能認為他散布猥褻，「看你怎麼去看待」；他會透過他的Youtube再跟大家解釋到IKEA過夜的更多Details，把更多更好的東西帶給台灣，希望化解年輕人、老人間的鴻溝。

媒體則追問沒誠意、這是藝術啊？李堉睿低頭不語，快步進入偵查隊接受偵訊。

藝人李興文長子李堉睿（中）表達希望與IKEA和解，對於社會大眾覺得他做不好的地方，向大家道歉。（記者吳仁捷攝）

藝人李興文長子李堉睿（中）表達希望與IKEA和解，對於社會大眾覺得他做不好的地方，向大家道歉。（記者吳仁捷攝）

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