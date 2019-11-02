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首頁　>　社會

李堉睿IKEA露鳥今擬二度到案 將拍「續集」道歉

藝人李興文的長子李堉睿上月31日將到新莊IKEA挑戰過夜、露鳥影片PO上Youtube，業者提告，李男吃上妨害風化、侵入建築物等官司，今天他將二度到案偵訊。圖為他1日到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

藝人李興文的長子李堉睿上月31日將到新莊IKEA挑戰過夜、露鳥影片PO上Youtube，業者提告，李男吃上妨害風化、侵入建築物等官司，今天他將二度到案偵訊。圖為他1日到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-02 16:24:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文的長子李堉睿，上月28日晚間到IKEA新北市新莊店挑戰過夜，甚至全裸露鳥在鏡頭前假盥洗、做出不雅舉動，直到隔天上午10點開店前才離去，他把自拍影片PO上YouTube，業者向新莊警分局控告李男妨害風化、侵入建築物；新莊警方1日通知李堉睿到案，他卻因沒有律師陪同，確認身分後便離去，據了解，李堉睿今天下午將二度到案，並由律師陪同下進行偵訊。

據了解，李堉睿1日首度到案時，一度要求律師陪訊，但聯繫許久，律師仍未到面，他改向警方商量，可否隔天由律師陪同下偵訊，由於被害業者王姓經理提告，警方考量李堉睿律訊權益，先確認其身分、基本資料，約定今天下午4時二度到案，偵訊釐清相關犯行。

IKEA露鳥風波後，李興文對長子李堉睿違法、脫序行徑相當生氣，媒體追問李堉睿「是不是想紅、為什麼要這樣？」時，他也不發一語，只透過警方表示，之後會上YouTube，拍攝針對IKEA露鳥違法行徑的道歉「續集」，向關切他的社會大眾道歉。

人李興文的長子李堉睿上月31日將到新莊IKEA挑戰過夜、露鳥影片PO上Youtube，業者提告，李男吃上妨害風化、侵入建築物等官司，今天他將二度到案偵訊。圖為他1日到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

人李興文的長子李堉睿上月31日將到新莊IKEA挑戰過夜、露鳥影片PO上Youtube，業者提告，李男吃上妨害風化、侵入建築物等官司，今天他將二度到案偵訊。圖為他1日到案說明。（記者吳仁捷翻攝）

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