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李興文兒子闖IKEA過夜脫光露鳥 業者提告了

藝人李興文的長子李堉睿上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，還在家具展示區露鳥假裝洗澡。（記者吳仁捷翻攝）

藝人李興文的長子李堉睿上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，還在家具展示區露鳥假裝洗澡。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-01 10:11:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文的長子李堉睿從美國留學返台當起Youtuber，但他上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，其間躲藏倉儲區，還在家具展示區坐、躺、也踏上桌子，挑戰在打烊後的IKEA中冒險自拍，直到隔天開店前，李男才離去，還宣告挑戰成功，但全程影片上月31日在Youtube播出後，業者不但提告，李男因露鳥也吃上妨害風化等官司。

藝人李興文長子李堉睿，美國留學返台化身網紅「馬克斯」，常拍攝整人影片，去年在IG秀出「大麻照」，引起軒然大波。

李堉睿31日在Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」發布「我在IKEA睡了一晚」影片；他在影片開頭自述，「現在是28日晚間7點28分，我在新莊IKEA」，接著就在店內集貨區躲著，直到凌晨3點26分、工作人員補貨完畢後，他大剌剌地跑出來閒晃，期間雖觸動警鈴，鈴聲大作，但都沒被員工發現。

李堉睿29日凌晨6時許，還全身脫光使用馬桶、露鳥沖澡等，離開時被工作人員發現時，還辯稱他跑錯地方，離開時不忘宣告「我們任務達成了」與網友們分享挑戰成功，

IKEA新莊店發現後，認為茲事體大，偌大展店內竟遭人侵入而不自知，新莊店王姓經理上月31日下午3許報案，新莊警分局已依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，並將通知當事人到案。

相關影片請見：

李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，其間躲藏倉儲區，還在家具展示區坐、躺、也踏上桌子。（記者吳仁捷翻攝）

李堉睿到IKEA新莊店挑戰過夜，其間躲藏倉儲區，還在家具展示區坐、躺、也踏上桌子。（記者吳仁捷翻攝）

藝人李興文的長子李堉睿吃上妨害風化、侵入建築物等官司。（記者吳仁捷翻攝）

藝人李興文的長子李堉睿吃上妨害風化、侵入建築物等官司。（記者吳仁捷翻攝）

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