限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
李興文兒子闖IKEA過夜脫光露鳥 業者提告了
2019-11-01 10:11:30
〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文的長子李堉睿從美國留學返台當起Youtuber，但他上月28日晚間到IKEA新莊店挑戰過夜，其間躲藏倉儲區，還在家具展示區坐、躺、也踏上桌子，挑戰在打烊後的IKEA中冒險自拍，直到隔天開店前，李男才離去，還宣告挑戰成功，但全程影片上月31日在Youtube播出後，業者不但提告，李男因露鳥也吃上妨害風化等官司。
藝人李興文長子李堉睿，美國留學返台化身網紅「馬克斯」，常拍攝整人影片，去年在IG秀出「大麻照」，引起軒然大波。
請繼續往下閱讀...
李堉睿31日在Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」發布「我在IKEA睡了一晚」影片；他在影片開頭自述，「現在是28日晚間7點28分，我在新莊IKEA」，接著就在店內集貨區躲著，直到凌晨3點26分、工作人員補貨完畢後，他大剌剌地跑出來閒晃，期間雖觸動警鈴，鈴聲大作，但都沒被員工發現。
李堉睿29日凌晨6時許，還全身脫光使用馬桶、露鳥沖澡等，離開時被工作人員發現時，還辯稱他跑錯地方，離開時不忘宣告「我們任務達成了」與網友們分享挑戰成功，
IKEA新莊店發現後，認為茲事體大，偌大展店內竟遭人侵入而不自知，新莊店王姓經理上月31日下午3許報案，新莊警分局已依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，並將通知當事人到案。