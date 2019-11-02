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李興文兒稱有穿著內衣褲拍攝 IKEA：坐過馬桶椅子全丟棄

藝人李興文的長子李堉睿，上月28日晚間到IKEA新北市新莊店挑戰過夜，全裸露鳥在鏡頭前假盥洗、做出不雅舉動，直到隔天上午10點開店前才離去，並將過程拍下上傳到YouTube。（圖擷取自YouTube）

藝人李興文的長子李堉睿，上月28日晚間到IKEA新北市新莊店挑戰過夜，全裸露鳥在鏡頭前假盥洗、做出不雅舉動，直到隔天上午10點開店前才離去，並將過程拍下上傳到YouTube。（圖擷取自YouTube）

2019-11-02 10:50:33

〔即時新聞／綜合報導〕藝人李興文的長子李堉睿，上月28日晚間到IKEA新北市新莊店挑戰過夜，全裸露鳥在鏡頭前假盥洗、做出不雅舉動，直到隔天上午10點開店前才離去，並將過程拍下上傳到YouTube，IKEA昨向新莊警分局控告李男妨害風化、侵入建築物。IKEA新莊店表示，李堉睿在影片中坐過的馬桶、椅子，將會全數丟棄。

IKEA新莊店發現該影片後，昨天下午向警方報案，新莊警分局已依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，並立刻前往淡水住處通知李堉睿到案，李堉睿稱爸爸很生氣，要他勇於面對司法。

《聯合報》報導，IKEA表示將會全面進行檢討，影片中李堉睿坐過的馬桶、椅子和使用過的蓮蓬頭為店內展示品，考量衛生及民眾觀感，將會全數丟棄，至於床墊、床包則將會消毒、更換。李堉睿解釋，拍攝當下「有穿著內衣褲」，並非全裸演出。

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