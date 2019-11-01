監獄私刑》獄政史上首起挾持事件 高雄大寮監獄驚魂14小時

2019-11-01 11:10:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄監獄一名陳姓收容人近日嘔吐後陷入昏迷，送醫宣告不治，檢方驗屍後懷疑死者死因不單純，疑有外力介入，經調查後逮捕並收押2名管理人員及4名雜役。這起案件的發生，也讓人回想起2015年發生的「高雄監獄挾持事件」，事件中6名受刑人全數飲彈自盡，震驚社會。

高雄監獄挾持事件發生於2015年2月11日下午，於12日清晨5時落幕，參與犯行的6名受刑人全數身亡，另5名獄方人員受傷，這起事件是台灣獄政史上首次獄政幹部被挾持事件，後續對於社會輿論及相關制度的討論影響重大。

2015年2月11日16時許，有竹聯幫背景的鄭立德夥同5名重刑犯，假借筋骨痠痛之名，要求申請看診，接著取出預先藏好的利剪攻擊2名管理員後，挾持包括典獄長在內的多名獄政幹部作為人質。

受刑人接著攻破槍械庫，取得多把突擊步槍、手槍與大量彈藥，企圖挾持人質越獄逃亡，不料在東側門遭遇率先趕到的6名警察，後被其以火力攔阻而被迫回到獄中，與高市府警局緊急調派至現場超過300名荷槍實彈的警員展開對峙。

眼見逃獄計畫功敗垂成，被視為帶頭者的受刑人鄭立德11日晚間6時許向警方連絡，要求6人份的菸、酒、檳榔及便當，接著與警方展開談判。當晚10時26分許，受刑人對外發表部分訴求，並要求現場電子媒體發布消息，警方則出動談判專家安撫受刑人情緒，同時安排受刑人家屬至現場喊話勸導投降。

經過一夜對峙，6人在12日清晨4時許一度與警方展開短暫駁火，雙方均無人傷亡，其中4名受刑人在5時走出室外，以手槍抵住太陽穴舉槍自盡，手持步槍的鄭立德、秦義明2名嫌犯則於5時許出來查看，先以步槍向4人補槍，確認同夥身亡後，於5時34分飲彈自盡，5時36分警方證實6名受刑人全數身亡，事件落幕。

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