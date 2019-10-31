韓國瑜拿陳同佳當政見 馬英九同學：不知是笨還是天真

曾任香港上訴審裁團主席的律師黃國桐認為，蔡英文在陳同佳案上的做法較明智。（記者吳政峰攝）

2019-10-31 22:40:38

〔記者吳政峰／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳23日出獄，港府聲明將協助他來台灣投案，蔡政府謹慎以對，要求港府以殺人罪續押，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜則開支票「當選後馬上收」，聽在前總統馬英九的同窗、香港上訴審裁團主席黃國桐耳裡，直言韓國瑜不知是笨還是天真。

而馬英九也曾為了陳同佳案哽咽，質疑蔡政府拒收陳、放棄主權，黃國桐認為，本案台灣百分百有管轄權，但身為一個法律人，應把重點放在誰才能讓陳同佳接受「公平審判」，若陳同佳在香港就預謀犯案，案件的核心證據也都在香港，港府應具管轄權，馬英九卻配合港府要台灣收人，令他感到失望。

請繼續往下閱讀...

曾任市政局議員的黃國桐是馬的台大法律系同學，也是總統蔡英文在倫敦政經學院的學長，31日受訪表示，蔡政府呼籲陳同佳與刑事局駐港人員聯繫投案，並要求港府提供陳同佳案的合法證據，手段還算明智，反觀馬、韓甚至是藍營人士刻意炒作本案，他們有沒有想過，一旦貿然接收，台灣在沒有任何港府提供的證據下，能夠公平審判嗎？這是毫不負責的做法。

韓國瑜開支票稱當選後馬上收陳同佳，堅定維護司法主權，黃國桐質疑「不知是笨還是天真」，直指彰顯司法主權靠的不是誰來審，而是擁有管轄權的哪一方可以給予被告更公平的審判，陳同佳未否認來台殺害女友潘曉穎，台灣也掌握殺人證據，但核心的犯案動機證據，如：人際交往、通聯記錄、友人證詞、機票資訊等，都掌握在港方，法院只有全面擁有這些證據，方能挖掘真相，判斷有無共犯，最終做出裁判，這才叫做真正的司法主權。

黃國桐認為，選舉和司法是兩碼子事，如果把兩者混在一起操作，不僅不受人尊重，也讓人看不起；他強調，無論誰當台灣總統，若要接收陳同佳，應強烈要求港方提供與本案有關的全數合法證據，以利公平審判。

至於傳出馬英好友陳長文的律師事務所將替陳同佳辯護，黃國桐懷疑本案的核心證據都在香港，不要說台灣當局拿不到，連陳同佳本人手上都沒有這些證據，台灣律師要如何替他辯護？他認為，一個法律人在證據方面一定要扎實嚴謹，這也是刑事訴訟法的基本要求。

「台灣的法治很進步」他讚揚台灣近年來不論在大法官解釋、審判品質、法規設計或相關制度面上都極為先進，甚至把聯合國兩公約內國法化，令人激賞，而兩公約的其中一項精神就是保障被告有受公平審判的權利，若台灣只是為了收而收陳同佳，未考量是否有足夠的證據審判，那才是真正的「政治凌駕司法」！

相關新聞請見：

陳同佳案分高下 馬英九同窗籲台灣人「珍惜神聖一票」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法