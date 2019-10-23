陳同佳案》韓國瑜再轟蔡政策髮夾彎

2019-10-23 17:12

〔記者許麗娟／嘉義報導〕來台犯下殺人案的港人陳同佳，陸委會昨天說要派警赴港將陳他押解回台受審，遭港政府拒絕，陳同佳今天出獄，稱願意來台服刑。韓國瑜再轟總統蔡英文政策髮夾彎，不要傷害中華民國的主權和司法權。

港人陳同佳去年與香港女友來台旅遊，卻殺死女友、裝箱棄屍，造成一屍兩命，潛逃回香港，也引發香港反送中條例的紛爭。陳同佳在香港只被以洗黑錢罪逮捕判刑，他今天出獄發表道歉及願意來台服刑的聲明。

面對台灣與香港政府如何讓陳同佳來台受審沒有共識，韓國瑜今天在嘉義受訪時，直批政府髮夾彎的政策太明顯了，他說，如果士林地檢署對陳同佳發布了通輯令，而我們政府、陸委會等相關單位又拒絕陳同佳入境，全台灣人都會憤怒。

韓國瑜再回覆過去所言，他說，如果在台灣沒有任何引渡條文，外國人在台灣殺了外國人，跑掉都沒有罪，這個邏輯是有問題的，主動放棄司法管轄權非常危險。

韓國瑜指出，蔡英文總統和民進黨政府口口聲聲說會維護台灣的主權，但是沒有想到這幾天的變化是明顯放棄了台灣主權，因為整個台灣人民憤怒的聲音出來了，趕快政策再轉彎，他質疑，蔡英文總統的宣布，要怎麼跟行政院院長蘇貞昌和內政部長徐國勇交代？雙方講的政策、方法、處理的手段都不一樣，呼籲不要做傷害主權和司法權的事情。

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