陳同佳聲明全文曝光 管浩鳴︰不能成為政治籌碼

2019-10-23 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕讓港府藉口修「逃犯條例」的港女命案兇嫌陳同佳今天出獄，他在面對媒體採訪時除當場鞠躬向受害者家屬道歉，也聲稱對於造成近期紛擾感到抱歉。針對現場媒體追問是否被當成政治籌碼、認罪是否自願等，陳同佳僅鞠躬道歉未多做回應。

香港女箱屍命案兇嫌陳同佳今天上午刑滿出獄，陳在勸說他來台投案的牧師管浩鳴的陪同下，對媒體發表聲明，表示自己有意願到台灣自首，並且向死者潘曉穎家屬和香港人兩度鞠躬，聲稱為造成近日的一切紛擾感到抱歉。

管浩鳴於上午11點半左右則在中環聖約翰座堂表示，台灣當局每天說法都在變化，並指陳同佳確實做錯事，但不能成為政治籌碼，也希望台灣當局不要嚇唬陳同佳。陳同佳今天原本買機票到台灣，但已經取消了，今日不會啟程到台灣。管也指，陳同佳已經不在九龍私人住宅中，請等候的媒體先行離開，在確保陳同佳在台灣可以獲得合理、公平審訊的機會，他也會陪同陳前往台灣。

陳同佳聲明全文如下： 首先我想跟曉穎的家人說聲對不起、道歉。我明白，因為我自己做了一些不可挽救的錯事，給他們帶來了很大的傷痛痛苦。我自己的內心都一直受到責備、受到謮責，所以我願意為了自己的衝動，為了自己犯下的錯事自首，回去台灣服刑受審。 希望她（曉穎）的家人能夠稍稍放下釋懷，也令曉穎能夠安息。 （記者：有沒有覺得自己被人利用了？） 我另外想謝謝自己的家人，謝謝我的爸爸媽媽，就算我犯下了一個彌天大錯，他們也都一直給予我很多的支持，關懷我，對我不離不棄。我不敢說可以報答他們、回報他們，但是我會記得他們對我的支持，對我的養育之恩。 最後對於社會、對於香港人，我只能說對不起，希望各位原諒，希望各位可以給我機會重新做人，給我機會回報社會。 （記者:有沒有買機票前往台灣？） （記者:有沒有覺得自己變成了政治籌碼？） （記者:有沒有覺得自己被台灣跟香港利用？） 對不起，對不起。 （記者：你認罪是否是自願的?） 對不起，對不起。 （記者：你的下一步安排是什麼？） （記者：什麼時候去台灣？） 陳同佳僅鞠躬道歉，隨後搭車離開。

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