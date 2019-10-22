陳同佳案》韓PO文回應政府做法 網友批：為何不譴責港府？

2019-10-22 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳明（23）天將出獄，傳要來台投案，陸委會稍早主動出擊，透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回。但國民黨總統參選人韓國瑜卻認為，政府還是要有備案，「港府不一定會接受我方提案。」被網友質疑站在港府的立場。

韓國瑜昨針對港人陳同佳殺女友案，欲來台投案一事，憤慨地表示，陸委會來個不同意陳同佳來台灣送審，民進黨執政的政府是不是腦袋壞掉？怎麼可以閹割我們自己的主權；他今天受訪更批：「拒絕陳同佳來台灣受審，一定會讓全台灣人憤怒。」

在得知陸委會已正式聯絡香港政府，提出派員赴港押解陳同佳回台受審之方案後，韓國瑜也在臉書發文稱，「之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但我很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。」

韓國瑜話鋒一轉指出，然而我們政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案。到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，我們無法預測。但要確定的，是不能自我棄守司法權與主權。

文章引發網友質疑韓站在港府立場，「怎麼不譴責一下不負責任的港府呢」、「反送中的時候當啞巴，現在反而附和港共的說法，不愧是韓導」、「談主權 哈哈，向紅媒低頭，中聯辦摸頭，詐騙政客在那裡」、「港府不會接受備案 就要談兩岸司法互助協議 或者引渡條款 國與國之間 笑你不敢講 國與國啦」。

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