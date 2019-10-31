陳同佳案分高下 馬英九同窗籲台灣人「珍惜神聖一票」

曾任香港上訴審裁團主席的律師黃國桐認為，蔡英文在陳同佳案上的做法較明智。（記者吳政峰攝）

2019-10-31 22:56:51

〔記者吳政峰／台北報導〕港府日前聲明將協助港女命案兇嫌陳同佳來台投案，引發國內綠藍不同解讀，民進黨政府盼港方以殺人罪續押，國民黨則質疑總統蔡英文形同放棄主權，前總統馬英九為此哽咽。但馬英九的同學、香港上訴審裁團前主席黃國桐31日直指，本案攸關被告能否受到公平審判，蔡英文謹慎以對為明智，國民黨表現「令人失望」。

部分港生因「反送中」來台避難，黃國桐31日來台探視，他強調，雖然港府已撤回送中條例，但警察擴張暴力導致制衡制度崩潰，港人已不再相信政府，惟有五大訴求實現，成立獨立調查委員會，這件事才有可能平息。

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「看看香港，想想台灣。」對於台灣明年的總統大選，黃國桐並未表明立場，只希望台灣人珍惜手中神聖的一票，從香港一國兩制的困境中體悟真相，再決定要投給誰，選出值得託付的對象。

黃國桐：馬英九恐已不是真正的法律人了

曾任香港市政局議員的律師黃國桐不僅是馬英九的台大法律系同學，也是蔡英文倫敦政經學院的學長，馬英九就任總統的前一天還一起吃飯，顯見兩人交情，但被問到陳同佳案時，黃國桐卻呈現與馬英九截然不同立場，他甚至認為馬可能已經不是一個真正的法律人了。

黃國桐表示，台灣當然有管轄權，港方也並非沒有，若不斷爭執表面管轄權，而未討論深層結構，實難以挖掘真相，本案應聚焦在哪一方掌握較充足的證據，誰可以給予陳同佳「公平審判」，才是法律人關注的重點。

他解釋，陳同佳若在香港就預謀殺人，港方亦有管轄權，而這部分的調查，如：通聯紀錄、交友狀況、閨密證詞、機票資訊等核心證據，都在港府手上；反觀台灣只是犯罪行為發生地，若沒有港方提供的證據，法院如何公平審判？

「台灣律師可以代表陳同佳嗎？」黃國桐質疑，以上證據連陳同佳或台灣都無權取得，台灣律師要怎麼替他辯護？可以舉證什麼？況且陳也承認犯案，難不成律師要爭執這點？他懷疑，陳同佳可能連赴台受審的權利都不清楚，不明就裡「被投案」，若台灣配合接收，那才是自毀奮鬥已久的司法制度。

蔡政府希望陳同佳與刑事局駐港人員聯繫，並要求港府提供合法證據，黃國桐認為這才能讓陳獲得公平審判，屬明智做法；至於馬哽咽、韓拿陳同佳當政見，他則說這是不負責也不受人尊重的行為，司法不該被當成選舉操作的工具。

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