南市近期火災多 台南消防局籲加裝住宅警報器

10月28日清晨，南市下營區發生民宅三樓鐵皮屋火災，幸無人員傷亡。（記者王俊忠翻攝）

2019-10-31 14:00:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市近期發生多起火災事件，消防局統計從10月21日迄今11天，共發生12件建築物火災案，起火原因以遺留火種最多、烹飪不慎次之。起火地點則以廚房最多，經比對起火原因是「爐火烹調」不慎所致；神龕及其他（工寮）地點居第2及第3位，經比對此類處所起火原因不外乎是「遺留火種」所致。

南市消防局長李明峯表示，煮食不慎經常是引發住宅火災原因的前3名，若遇油鍋起火，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物，如能多一道防災工作，住家就能多一分保障。

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消防局提醒民眾不論大樓、透天等建築物，因為住宅火災警報器價格不貴（一般市價約500元上下、視製造地、廠牌而定），賣場即可購得且安裝容易，民眾家中務必安裝住警器；更提醒民眾在居家的客廳、臥室、廚房等處安裝，能達到及早發現、及時反應、及時逃生的最佳效果。

推廣設置住宅用火災警報器，是南市推動住宅防火安全的重大政策，消防局持續透過各式大型宣導活動積極推廣，請民眾自行購買住宅用火災警報器在家安裝；身心障礙朋友，可免費補助安裝住警器，每位身障者可補助1顆，請身障朋友持身分證明文件到所在地消防分隊填寫申請表、即可獲得補助或安裝。

李明峯指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝設住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒屋內人員及早避難逃生，減少人命傷亡及降低災害損失。

但如果濃煙已經很大了怎麼辦？李明峯說，如果是比較晚發現，此時火災已經擴大了！當你嘗試摸金屬門把或門板後，發現門板發燙，或是稍微打開門、發現門外面或樓梯間已充滿濃煙高熱，此時不能往下逃生，應有正確避難觀念，切記「小火快逃，濃煙關門！」關門這個動作，可以暫時阻擋濃煙，為自己爭取到等待消防隊救援的時間。

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