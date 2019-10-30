遷3票幽靈人口 永康光復里長被判當選無效確定

台南高分院判涉遷3名親屬幽靈人口投票的永康區光復里長左文屏當選無效確定，不得上訴。（資料照）

2019-10-30 17:58:08

〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕去年參選台南市永康區光復里長的左文屏，獲最高票當選，但他遷徙3名親屬到他的永康戶籍地並投票給他，遭到檢舉，檢察官對左文屏提起民事當選無效之訴，台南高分院近日審認左文屏遷幽靈人口屬實、且遷徙票數不必影響選舉結果，判左文屏當選無效確定、不得上訴。

台南市選委會說，選委會已得知此案，法院會把判決確定書寄送永康區公所，由區公所對左里長解職，區公所並會報請選委會依地方制度法規定，在判決確定日3個月內辦理光復里長補選事宜。

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對於判決結果，光復里長左文屏喊冤強調，遷進來的3個人是兩位胞妹及1名姪子，都在3等親內，卻被檢舉涉及幽靈人口，這純粹是認知差異的問題；已經3連任的他強調自己問心無愧，既然沒有機會繼續為民服務，只能無奈接受。

永康區長張睿民指出，公所收到判決書後，會依法解除左文屏職務，光復里長一職下個月1日起由里幹事暫代，也將密切與市選委會聯繫，著手辦理補選相關作業。

台南高分院說，左文屏涉遷幽靈人口投票案，刑事部分，台南地院判左6個月徒刑、得易科罰金、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並在刑事判決確定日起1年內向公庫支付7萬元、褫奪公權2年；此案上訴二審後，台南高分院刑事庭駁回其上訴。

南檢檢察官主張，左文屏為求當選里長，與2位胞妹、1名姪子商議於去年投票日前4個月把胞妹、姪子3人的戶籍遷到左文屏位於永康區的戶籍地，取得投票權，左文屏2位胞妹、1名姪子並在去年11月24日前往投票，選舉結果，左文屏獲得182票最高票，並獲選委會公告當選里長。

左文屏反駁指這3人是與他有3親等以內的旁系血親，把他們戶籍遷回原生家庭，縱使是為選舉支持他，於情理法應為社會通念容許，非法律責難的對象，難認這3名親屬是幽靈人口投票部隊。

台南高分院民事庭法官審認，刑法遷戶口投票行為，即得宣告當選無效，不必以有影響選舉結果為必要。被告辯稱遷戶口是3名親屬，情理法應為社會通念容許，但這3人與左文屏是旁系血親，並不能與左的配偶或直系血親關係相提並論，對左的抗辯，不予採認。

高分院法官也說，被告在檢方訊時自白3名親屬為支持他才遷戶口，且是被告要求3名親屬遷戶口的；加上刑事一、二審都判左文屏有罪，足見左文屏犯行構成刑法146條第2項虛偽遷戶口投票罪，有選罷法規定的當選無效情事，因此駁回左的上訴，判左當選無效確定。

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