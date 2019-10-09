「幽靈人口」有這兩個條件 檢察官：最重面臨5年刑

2019-10-09 10:13

〔記者吳政峰／台北報導〕第15屆總統暨立委大選將於明年1月11日舉辦，苗栗地檢署主任檢察官李家豪提醒，選舉中有時會出現「幽靈人口」，若被查出具有主觀意圖與客觀行為，恐觸刑法，最高可處5年徒刑。

李家豪解釋，有關於幽靈人口如何認定，最高法院相關見解指出，「刑法第146條，並非禁止人民遷徙戶籍，良以純因就業、就學、服兵役未實際居住於戶籍地，或為子女學區、農保、都會區福利給付優渥、保席次或其他因素而遷籍於未實際居住地者，此與意圖支持特定候選人當選，進而遷徙戶籍之情形不同，並非所有籍在人不在參與投票均以刑罰相繩，故本條第2項之罪，其構成要件應限縮在行為人遷移戶籍至特定地點時，主觀上意圖使特定候選人當選，客觀上為虛偽遷移戶籍並因而取得投票權而為投票者，始足成立。」

也就是說，只有遷移戶籍者本身，主觀上具有「意圖使特定候選人當選」，並在客觀上去「虛偽遷移戶籍」，這才是法律上要處罰的對象。

李家豪表示，刑法第146條規定：「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，處5年以下有期徒刑。意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，亦同。前二項之未遂犯罰之。」，本條第2項的「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」，這就是法律上處罰「幽靈人口」的規定。

換言之，「幽靈人口」指的是事實上沒有居住在該處，僅是因為要讓某個特定候選人當選，而故意遷移戶籍地至該選舉區內以取得投票權，因為未遂犯也有處罰，所以縱使最後沒去投票也會成立犯罪。

李家豪透過台灣司法人權進步協會強調，人民的居住遷徙自由是憲法保障的權利，而且現今社會因為子女就學問題，或是各個縣市的社會福利政策不同，民眾事實上的居住處所跟戶籍地經常不同，是十分普遍的現象，只要不涉及上述主觀與客觀兩個條件，民眾就不用擔心被認定為「幽靈人口」而遭法律處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法