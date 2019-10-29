高市消防跨區送醫只收1700元 議員憂心遭濫用變「119大車隊」

高雄市消防局跨區送醫費用屢被討論。（記者黃旭磊攝）

2019-10-29 21:26:43

［記者黃旭磊／高雄報導］市區發生2起119跨區送醫糾紛，由於民眾切結、自費送往指定醫院，不限里程單一價格為1千7百元，議員批評易導致濫用公家資源成「119大車隊」。

前金分隊2名救護員，本月21日救護血管瘤飆血壓患者，家屬要求送往有病例的高雄榮總，救護員建議就近送大同醫院，家屬自行送醫，事後，隊員被調往鳳山及苓雅分隊，而本週27日，楠梓右昌分隊將羊水破裂孕婦送至台南醫院，引發跨區送醫爭議。

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高雄市議員林于凱今天質疑，119救護車有2名EMT2 （中級救護技術員），不限里程一口價1千7百元，費用低廉沒彈性，例如前金分隊血管瘤患者個案，患者在診間發現血壓高，應轉診急診，結果未請民間轉診救護車，反而直接叫消防局救護車。

市區每天近450件救護量，依高雄市消防救護車收費辦法規定，跨區送醫需由救護員審酌病史及歷次使用救護車狀況，於救護紀錄表簽名欄內勾選「救護人員已告知家屬或病患送往就近適當醫院較佳」，切結並簽名並付費，救護員評估後可送往指定醫院。

消防局長黃江祥說，家屬或患者指定醫院，會開立勸導單1千7百元，若檢傷分類為重症緊急，在1、2、3級以內不收費，請民眾尊重救護專業、珍惜救護資源。

救護界人士指出，民間救護車2名EMT1（初級救護技術員），收費從1千7百元 起跳，超過車程5公里或超過1小時另計費用，而EMT2或醫護人員隨車費用另計，加上藥品醫材費、過路費要計費，單趟超過2千元是家常便飯。

林于凱表示，消防救護收費低廉，易造成緊急救護資源排擠，若轄內有緊急傷患卻去「服務」跨區送醫，真正需用患者人恐遭到耽擱。

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