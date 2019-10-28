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永和分屍案開庭 主嫌孫武生自認沒不利證據

永和分屍案主嫌「OZ」孫武生（圖中）。（資料照）

永和分屍案主嫌「OZ」孫武生（圖中）。（資料照）

2019-10-28 19:27:27

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今天開庭審理永和分屍案，合議庭詢問在押中的3名外籍被告延押意見，主嫌孫武生（Mayer Oren Shlomo）認為，並未提出對他不利的證據，請考量是否有羈押必要，檢方則認為3人羈押原因與必要仍存在，建請延押，合議庭則表示待評議後再決定延押與否。

檢方調查，孫武生見死者顏柏萊（Ryan）賣毒品好賺，跟著經營毒品生意，請美籍嫌犯班特（Ewart Odane Bent）、何傑生（Hobbie Jason Eugene）及台籍嫌犯吳宣等人加入；後來，孫武生懷疑顏柏萊成為警方線民，涉嫌於去年5月21日夥同班特等人，在新北市永和河濱公園內將顏柏萊殺害、分屍。

檢方起訴後，法院日前密集進行審理，目前則在等待醫院鑑定報告；但由於嫌犯孫武生、班特及何傑生收押在台北看守所中，加上羈押期限將屆滿，合議庭因此今日開庭詢問被告、檢方對於延押之意見。

對此，檢方認為，3名被告羈押原因及必要性依然存在，建請延押；主嫌孫武生則認為並未提出對他不利的證據，請考量是否有羈押必要，班特則表示並無意見，何傑生對延押也無意見，但希望能維持可接見、通信的狀態。

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