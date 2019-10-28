接任新北地院院長 陳賢慧：全力維護審判獨立

新北地院今日舉行院長交接典禮，圖右為新北地院新任院長陳賢慧、中為高等法院院長李彥文、圖左為代理院長黎文德。（記者王定傳攝）

2019-10-28 11:56:17

〔記者王定傳／新北報導〕台中高分院庭長陳賢慧今日正式接任新北地院院長一職；她致詞時表示，將全力維護審判獨立及訴訟程序的公開透明，並加強新北地院行政團隊彼此溝通合作，全力支援審判，且會協助法官做好案件的管理工作，提升裁判品質，並與媒體與轄區機關維持良好的互動與合作，提升司法信任度。

新北地院原院長林輝煌接任司法院秘書長後，院長職缺由新北地院行政庭長黎文德代理，後經司法院人事審議委員會通過人事調動案，由台中高法院庭長陳賢慧接任新北地院院長。

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新北地院今日舉辦交接典禮，由高等法院院長李彥文主持交接儀式；李彥文致詞時表示，相信在陳賢慧的帶領下，新北地院院務必能運作順暢，讓民眾相信司法，提升人民對於司法的信賴度。

陳賢慧說，她一定全力維護審判獨立及訴訟程序的公開透明，加強新北地院行政團隊彼此的溝通合作，全力支援審判；且會持續推動調解與認罪協商，並與新北地檢署檢察長朱兆民一起努力，讓院檢都能有效的「疏減訟源」，達到雙贏的效果，另外將協助法官做好案件的管理工作，提升裁判品質，維護民眾的司法受益權。

陳賢慧還表示，她會與媒體及轄區機關維持良好的互動與合作，希望民眾可透過各種管道了解司法，司法也能夠體察民意，提升司法信任度。

這段期間代理院長工作的庭長黎文德則表示，這次是他第二次代理院務，在這將近一個月的時間裡，感到戒慎恐懼如臨淵履薄，能平安的度過深感如釋重負；他也說，陳院長長期堅守第一線審判工作，更能充分了解，司法行政工作，應如何支援及服務審判業務，相信在她的帶領下，必能不拘一格，帶領新北院承先啟後、繼往開來、再創輝煌。

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