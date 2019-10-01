林輝煌接任司法院秘書長 「溝通協調謹記在心」

2019-10-01 12:16

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院院長林輝煌今接任司法院秘書長，新北地院因此舉行院長交接典禮，由行政庭長黎文德代理院長；林輝煌今日致詞表示，新北地檢署檢察長朱兆民在他到任新北地院院長第一天，就提示他，處理行政事務要注意「溝通協調」，這點「我一直謹記在心，時時提醒自己」。

司法院祕書長呂太郎今調陞大法官，將由林輝煌接任秘書長，新北地院今舉行院長交接典禮，林輝煌將「印信」交由代理院長黎文德，至於未來新北地院院長究竟會由誰接掌，尚待司法院人事審議委員會討論。

林輝煌致詞時表示，他在新北地院服務的這些日子，受全院同仁鼓勵，並在新北檢檢察長朱兆民支持下，完成了一些院檢共同的工作，且朱兆民在他到任第一天，就提醒他，處理行政事務，就是要注意「溝通協調」，這點「我一直謹記在心，時時提醒自己」。

朱兆民致詞時先給予林輝煌祝福，並表示希望林輝煌升任秘書長後，能推動一個最好的司法制度，讓司法更往前推，在司法為民下，民眾對司法的信任度能大大提升。

黎文德致詞時說，林輝煌到任新北地院院長後，召開法官會議，修正法官司法事務分配辦法，增訂19條之1避免重大案件因法官更易而遲延未決。

在行政事務上，林輝煌成立「性別友善工作小組」、性騷擾防治申訴調查委員會等，引進民間保全協助法警工作。並至市府拜會前新北市長朱立倫，對土城彈藥庫司法園區機關位置提出建議，經城鄉局同意變更公展設計，將院檢位置和並配置，並將新北地院面積，從原先的5.1公頃擴大到6.6公頃。

黎文德還指出，林輝煌在院長任期內還積極推動「訴訟外糾紛解決機制」、參與「重大案件量行調查與人權公約新趨向草案會議」，並在檢察長朱兆民協助下，就檢察官聲請定執行刑案件，建立院檢合作平台，由檢方傳送電子檔附表給院方引用或編輯，提升裁判正確性與效率；最後黎文德還祝福林輝煌榮陞秘書長。

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