司法改革派再下一城！黑馬陳賢慧接新北地院院長

2019-10-03 22:45

〔記者吳政峰／台北報導〕林輝煌1日從新北地院院長調升司法院秘書長，遺缺暫由新北地院行政庭長黎文德代理，據悉，司法院院長許宗力已屬意由曾從事司法改革的台中高分院民事庭庭長陳賢慧接任，預定交由8日的人事審議委員會追認。

陳賢慧現年61歲，中興大學畢業，司法官訓練所24期結業，與前司法院秘書長、現任大法官呂太郎為同期同學，20幾年前與呂太郎跟現任司法院秘書長林輝煌在台中地院服務時，一起推動司法改革，促使修憲，讓司法預算獨立，戰功彪炳，而呂太郎在升任大法官前，便定調由她來接掌新北地院。

陳賢慧與林輝煌一樣，長期專注審判，審案認真、態度謙遜、待人和氣，在中部地區頗受好評，雖從未擔任過任何行政機關的首長，仍獲得層峰青睞，可望一躍成為直轄市地院龍頭，且是重要性不亞於台北地院的新北地院。

司法院長許宗力來自學界，因此用人多會採納呂太郎的意見，若8日的人審會正式追認通過陳賢慧人事案，等同司改派再下一城，而士林地院院長蔡彩貞調任行政機關也將屆滿6年，應回審判系統，屆時司改派是否會派人爭取該職，值得關注。

以呂為首的司改派尚有林輝煌、台北地院院長黃國忠、法官學院院長周占春等大頭，加上陳賢慧將接掌新北地院，司改派幾乎納編整個司法行政權力核心。

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