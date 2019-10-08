接任司法院秘書長第8天 林輝煌宣示6大主軸

2019-10-08 20:41

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院秘書長林輝煌本月1日就任，8日出席「司法院『從心認識司法』系列影片」記者會，被問到司法院在立法院第九屆第八會期將推那些法案時，他如數家珍宣示本會期的6大法案主軸，看得出用心程度，8天就把功課「做好做滿」。

林輝煌表示，司法院將在立法院本會期繼續推動被害人訴訟程序參與制度制度，被害人的主體性增加，除可詢問被告、表示意見、屏障開庭、選任代理人，也將強化修復式司法。

其次，過去難如登天的再審，刑事訴訟法草案也完備聲請人的權利，聲請人可閱卷，也可聲請調查證據，相較於過去的再審案多流於形式書審，未來法官的裁量權更高，程序較有保障。

第三，現行羈押抗告制度多再一、二審之間來回，一審裁定免押，抗告後，二審裁定撤銷發回，一審卻仍續裁免押，二審也繼續發回，來來回回曠日廢時，侵害當事人權益甚鉅，刑事訴訟法修正案把羈押抗告改為「即時抗告」制度，二審若認為一審的裁定有問題，應「自為裁定」，不須再發回更裁。

第四，為了挽救司法信賴，總統蔡英文曾表示「建立人民參與審判的制度無可迴避」，司法院銜命力推「國民參與刑事審判法」，並已模擬2年，參與模擬法庭的國民法官庭後認為更加了解審判核心，但部分民團則傾向於「陪審制」，司法院本會期將持續與民團溝通。

第五，大法官742號解釋指出，都市計畫定期通盤檢討變更如果限制成特定人的權利，這些人可針對都市計畫提出訴願或行政訴訟，毋庸再等到都市計劃施行、權利已受侵害時才能提出，司法院承大法官解釋意旨，修正行政訴訟法，新增都市計畫專章，由於事關人民權益與財產甚鉅，亦為優先法案。

最後，與企業息息相關的「商業事件審理法」也是箭在弦上，台灣有許多重大金融案件纏訟多年，曠日廢時，兩造損失甚鉅，商業事件審理法讓金額超過1億元以上的案件交給專業的商業法院審理，智慧財產法院將與商業法院合併辦公，一審就是高等法院等級，兩個審級就可終局裁判，大幅減少審案時程。

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