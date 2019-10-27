盧秀燕輔選大將車禍 汽車達人：安全帶的防護還是有限

對乘客而言，側面撞擊相當危險。圖為俗稱「包條仔」的車禍，汽車變形呈V字形，並非賴溪松發生事故的座車。（資料照，記者張瑞楨攝）

2019-10-27 20:36:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中果菜市場董事長丶前台中地區農會總幹事賴溪松昨天因自撞車禍身亡，坐在後座的他繫著安全帶，但安全帶卻無法確保他的安全；對此，汽車達人「小七」說，車禍時的車速、撞擊位置、是否翻車與坐姿等，都是重要關鍵，如果車速極快，撞擊位置又是側邊，甚至翻車，或車禍時乘客睡著，身體斜傾，縱使有繫上安全帶，也是凶多吉少。

「小七車觀點」創辦人小七說，英國有一測試影片，20年老車以200公里時速，正面撞擊牆壁，結果是汽車嚴重潰縮到宛如一團鐵球，乘客就算繫緊安全帶，也難有倖存機會，速度是決定安全與否的第一關鍵因素，其二是撞擊位置，側邊與後面撞擊最危險，因為車門的強度與緩衝區，都以車頭少，最常見的是側面高速撞上電線桿，車體呈V字形，俗稱「包條仔」，這種車禍傷亡率極高，至於汽車後方，緩衝區也比前面短，後面撞擊的危險性也就相對較高。

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他說，是否翻車也是重要因素，翻車對車體結構是大考驗，司機乘客頭部距離車頂又近，前台中市長胡志強之妻邵曉鈴就是在翻車中受重傷，另外，坐姿也相當重要，安全帶的設計，是在正常坐姿之下，也就是身體挺直、靠著椅背，不過，如果賴溪松睡著了，身體斜傾、或靠著車門窗戶旁，受到的傷害就會比較大。

台中果菜市場董事長賴溪松（左一）是台中市長盧秀燕（右一）的輔選大將，昨天卻驚傳車禍身亡。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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