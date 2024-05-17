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騎腳踏車在斑馬線與機車相撞 屏東男賠10萬還吃罰單

斑馬線上不能騎腳踏車，會被開罰單。（記者葉永騫攝）

斑馬線上不能騎腳踏車，會被開罰單。（記者葉永騫攝）

2024/05/17 11:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕腳踏車不能騎在斑馬線上，很多人都不知道，但肇事後付出代價就非常的高了，屏東市一名魏姓男子騎腳踏車在斑馬線上橫越復興路，一部機車高速衝來摔倒受傷，魏男以為腳踏車與行人一樣是走在斑馬線上，結果屏東縣交通隊車禍肇事初判魏男得負大部分的責任，因為腳踏車不可以騎在斑馬線上，不但吃上一張罰單，還賠10萬元給撞他的機車，讓他大呼倒霉！

魏姓男子表示，平時有騎腳踏車外出運動的習慣，由於腳踏車道常常與人行步道共用，他以為腳踏車騎在斑馬線上較安全，因此從屏東市復興國小橫越復興路時也慢速騎在斑馬線上，沒想到從建興南路42巷高速騎來一部機車，直接就撞過來，機車騎士因而摔車受傷骨折，他沒有受傷，原以為肇責是機車騎士自摔，沒想到因為現場沒有監視畫面，無法判別車速等情況，他因為騎在斑馬線上違規，因此大部分的肇責全落在他身上，最近協調和解賠了10萬元，交通隊更開了一張不依規定通過路口在行人穿越道行駛的紅單給他，罰500元，讓他直搖頭。

屏東交通隊表示，腳踏車不可以騎在行人專用的斑馬線上，穿越馬路時可以騎在斑馬線旁邊，這起案件因為是一個T字路口，所以轉彎的騎士算是直行車，騎踏車的魏男因為違規所以肇責重，也提醒家長要告知家中的孩子騎自行車不能騎在斑馬線上。

魏姓男子因為騎腳踏車在斑馬線上不但被罰，還賠10萬元。（記者葉永騫攝）

魏姓男子因為騎腳踏車在斑馬線上不但被罰，還賠10萬元。（記者葉永騫攝）

魏姓男子就騎著這部腳踏車通過馬路。（記者葉永騫翻攝）（記者葉永騫攝）

魏姓男子就騎著這部腳踏車通過馬路。（記者葉永騫翻攝）（記者葉永騫攝）

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