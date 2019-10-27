聯合災難醫療演習 部桃DMAT再次出動

衛生福利部桃園醫院的災難醫療隊也前往花蓮，參與今年度的「東區/北區災難醫療隊聯合演練」。（記者陳恩惠翻攝）

2019-10-27 15:10:53

［記者陳恩惠／桃園報導］今年適逢921大地震發生20週年，且去年0206花蓮大地震也造成嚴重傷亡，衛生福利部北區緊急醫療應變中心首度與東區緊急醫療應變中心、花蓮縣政府跨區域合作，在花縣德興運動場舉行「108年度東區/北區災難醫療隊聯合演練」，以發生芮氏七級地震造成場館倒塌重大災情為背景，透過花蓮縣衛生局向中央反應尋求其他縣市支援，測試跨縣市災難醫療隊支援模式，部桃醫院去年成軍的災難醫療救護隊DMAT也全力支援。

衛生福利部桃園醫院在這次演練中，特別派出由災難醫學科主任蕭雅文、院前緊急醫療科主任翁一銘領軍，帶領急診醫學科主治醫師、護理師及2位新進住院醫師共同參訓，將部桃的DMAT（Disaster medical assistance team）災難醫療隊的緊急醫療救護能量精實展現。

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蕭雅文主任說，演練過程與真實災難設置醫療救護站相同，採24小時輪班，日夜接續演練自倒塌建築物中搜救出來的傷患醫療搶救過程，不僅考驗醫療人員的救護專業，同時也測試各醫療隊維持充足人力及後勤能量、危機處理能力。

徐永年院長表示，院方去年7月成立災難醫療隊後，結合政府機關和民間團體的運作模式，持續協助並參與緊急應變的訓練，透過此次跨區域聯合演練，讓災難醫療隊熟知自己該扮演的角色，串連災難現場和醫療照護體系。

他強調，醫療隊是所謂「養兵千日，用在一時」，重點不是用於一時，而是要養兵預防；面對災難，只有長期事先的訓練與培養，待重大災難發生時，便可展現強大的災難緊急醫療救援後勤力。

據悉，部立桃園醫院2017年底便開始籌建災難醫療隊，包括人員招募訓練與裝備建置等，是個以醫院為基地，結合社區、政府機關和民間團體的運作模式，主要任務是協助並參與社區災害及緊急應變訓練，災難發生時隨時投入救災，去年花蓮大地震發生時，當時雖未正式成軍，但相關人員已與消防局共同投入人道救援行列。

部立桃園醫院的災難醫療隊為模擬傷患進行夜間醫療處置。（記者陳恩惠翻攝）

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